Украйна и Румъния започват военно сътрудничество и съвместно производство на оръжие (СНИМКИ, ВИДЕО)

Украинският и румънският президенти Володимир Зеленски и Никусор Дан обявиха днес на пресконференция, че са подписали декларация за стратегическо партньорство, съвместно производство на отбранителни продукти на румънска територия (най-вече дронове), както и рамково споразумение, позволяващо на е, което позволява на Украйна да купува оръжия и военно оборудване от Румъния.

Сключено е и споразумение за сътрудничество в енергийния сектор. Украйна увеличава вноса на електроенергия от съседни страни, тъй като руските атаки силно повредиха украинската енергийна инфраструктура.

Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Над 70% от румънците смятат, че е необходимо да се увеличат разходите за отбрана, а мнозинството смята, че страната е неподготвена за война, сочат последните социологически проучвания.

Румъния планира да създаде и модерна система за откриване на заплахи в Черно море до 2027 г., за да защити стратегическата енергийна и търговска инфраструктура, включително бъдещия офшорен газов проект Neptun Deep, информират румънски медии.

