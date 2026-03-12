Преди НАТО: Украйна ще тества "купол за противовъздушна отбрана"

Италианската отбранителна компания Leonardo разработва „купол за противовъздушна отбрана“, наречен Michelangelo, способен да прихваща всички видове въздушни заплахи. Планирано е елементи от тази система да бъдат тествани в реални бойни условия в Украйна тази година, съобщава Breaking Defense, позовавайки се на изявление на главния изпълнителен директор на Leonardo Роберто Чинголани. „Първият компонент на купола на Микеланджело... в момента се строи за нашите приятели в Украйна. Първият тест ще се проведе там в реални условия. Не ме питайте повече... но това е един вид доказателство, че това е много ефективен подход“, каза той пред репортери.

Италианската отбранителна компания позиционира новата си разработка като „пълна способност за прехващане, проследяване и неутрализиране на нововъзникващи заплахи в целия оперативен спектър: от балистични и хиперзвукови заплахи до масови атаки, както и заплахи на ниска височина и трудни за откриване, като например големи рояци от дронове“.

Според Чинголани, системата ще може да създаде 10-15-километрова „мъртва зона“, защитена от атаки на дронове и други оръжейни системи. „Тази ​система може да бъде разширен колкото искате, ако имате всички платформи, софтуер, електроника и системи за управление за тези превозни средства“, обясни той.

През 2027 г. е планирано куполът на Микеланджело да премине през тестове за способността му да прехваща балистични ракети. До края на 2030 г. се очаква системата да постигне пълна интеграция с отбранителните системи на НАТО и Европейския съюз. „Мечтата е един ден да имате цялостен купол, който да покрива цяла Европа... Има значение дали трябва да защитите 25 квадратни километра, дали трябва да защитите Рим, който е много по-голям, или дали искате да защитите цяла Италия“, каза представителят на компанията.

