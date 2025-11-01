"Червеи, свиквайте": Украински командир посъветва руснаците да се запасяват с кибрит и фенерчета

"Червеи, спирането на тока не е чак толкова страшна работа." С тези думи се обърна към руснаците украинският военен от унгарски произход Роберт Бровди с позивна "Мадяр," който е командир на Силите за безпилотни системи на украинската армия (неговото подразделение "Птиците на Мадяр" бе разширено и преобразувано от рота на отделна бригада 414). В канала си в Telegram в събота, 1 ноември, Мадяр написа: "Това е малко неудобство, свиквайте. По цялата територия на блатата полетът на свободната птица (дрона - бел.ред.) е непредсказуем и не е по разписание, точно затова се нарича Свободна украинска птица."

Мадяр обещава на руснаците "бърза, макар и донякъде принудителна, адаптация" с постоянни прекъсвания на тока - оттук нататък това ги чака.

"Но ще се справите: кибрит, фенерчета, свещи... Между другото, можете да използвате и любимите си гирлянди на батерии", добавя той.