"Владимир Путин, аз и децата ми сме без дом": Жителите на Мариупол вече почти не могат дори да се оплакват (ВИДЕА)

Преди ежегодната "Пряка линия" с Владимир Путин, жители на Мариупол, които не са получили обещани жилища, измамени от руските окупационни власти, масово записват видеосъобщения, адресирани към руския диктатор.

На фона на ями и строителни площадки с ипотеки, оцелелите от обсадата на града, държейки плакати с надписи "Без дом" и "SOS", заявяват, че и в четвъртата година от окупацията проблемът им все още не е решен – никой не е получил апартаменти в сградите, построени на мястото на разрушените им домове. Вместо това властите предлагат на хората възможността да ги купят с ипотеки, което местните не могат да си позволят – обезщетението за загубено жилище е три пъти по-малко от цената на нов апартамент.

И още - тези, които се оплакват с видеоклипове в социалните мрежи, биват търсени от руската милиция и им се отправят предупреждения, защото нарушавали руския федерален закон за митингите. С други думи - заплашени са от глоби.

Например, на Анна Гузевская, бездомна майка на много деца, са отправени предупреждения за "екстремистка дейност". Сега всеки път, когато жената се опитва да премине границата на т. нар. ДНР и да дойде в Ростов-на-Дон за лекарски преглед, тя е задържана за няколко часа "за изясняване". Нещо повече, според нея, тази година окупационните власти са прибегнали до "крайна мярка", блокирайки възможността на местните жители да изпращат своите въпроси до Путин. "Пощенската служба в Донбас не работи от 19 ноември, а местните телефонни оператори забавят регистрациите за SMS за уебсайта "Пряка линия", което прави невъзможно изпращането на видео съобщения, твърди Гузевская, цитирана от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

"Наскоро Министерството на вътрешните работи започна да призовава хора, които записват видеосъобщения за "Пряка линия" и свидетелстват срещу мен – уж аз съм организатор на незаконни действия, подбуждащи хора да действат срещу властите. Горчиво е да осъзнаеш, че жителите на Мариупол, които не изоставиха града и заедно с него бяха отстреляни в упор, но оцеляха, всъщност бяха обречени от самото начало. Тези, които не загинаха тогава, няма да доживеят до по-добри времена сега, защото здравето и психиката не са способни да оцелеят в такива стресови ситуации безкрайно", добави Гузевская.

