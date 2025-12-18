Близък до Зеленски: Споразумение с Русия ще е лошо, много лошо или никакво

Потенциално споразумение за прекратяване на огъня с Русия ще бъде или лошо, или много лошо, или никакво. Това заяви Давид Арахамия, ръководител на парламентарната група на партията на Володимир Зеленски „Слуга на народа“ във Върховната Рада. „Не може да има добро споразумение; всички ние разбираме това, всички мислещи хора. Въпреки че има много хора, които все още вярват, че трябва да настояваме за някакви фантастични условия за споразумение. Тоест, или ще бъде лошо, или много лошо, всички разбираме това. Или няма да се случи“, каза той по време на събитието „Украйна и светът преди 2026 г.“

Още: Тръмп: Доближаваме се до нещо, Украйна трябва да побърза (ВИДЕО)

Същевременно той отбеляза, че дали подобно споразумение изобщо ще се осъществи зависи от участието на САЩ. Сега има шанс, въпреки че САЩ „оказват по-голям натиск върху нас, отколкото върху тях“. „Без тях, вярвам, че няма да има шанс; единственото решение на проблема ще бъде военно“, добави политикът.

Въпросът с Донбас

Според него остават два основни въпроса. По-конкретно, украинците искат гаранции за сигурност, че войната няма да се завърне в страната им. „Но руснаците се нуждаят от Донбас под някаква форма. И тук имаме червена линия: не можем да се откажем от нашия Донбас. Дори ако някои политици предложат това, сигурен съм... ще бъде невъзможно да се осъществи. Невъзможно е дори да се говори за това“, каза той.

Още: Всичко в живота е "засега": Зеленски обяви, че Украйна няма да се откаже от членство в НАТО

Следователно, единственият възможен път, казва Арахамия, е „да се направи нещо около Донбас, някакъв хибриден модел“. Но Москва трябва да е подготвена и за това. В момента риториката на Русия е много проста: „Откажете се от Донбас. Там има различни обещания – няма да нахлуем със собствени сили, но това трябва да е руска територия“. Поради това дори няма „коридор за преговори“, смята той. Лидерът на фракцията добави, че САЩ и Украйна в момента търсят алтернативен формат за разрешаване на проблема с Донбас. Партиите разглеждат различни исторически прецеденти.

Гаранциите за сигурност

Според Арахамия, гаранциите за сигурност също трябва да бъдат уточнени. В момента гаранциите са обещани на нивото на член 5 от договора на НАТО. Той обаче отбеляза, че член 5 постановява, че в случай на военна агресия страните от НАТО трябва да се срещнат и да се консултират в рамките на 72 часа. „Извинявам се, но на 24 февруари, за 72 часа, почти загубихме Украйна. Не сме доволни от това. ... Тоест, трябва да има конкретика: количеството оръжия, какви оръжия, колко голяма е нашата армия, как се финансира, какви така наречени пакети за възпиране имаме, ракети и т.н.“, добави той.

Още: Путин отговори на Тръмп за мира в Украйна: Вземаме своето при всички случаи (ВИДЕО)