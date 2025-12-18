Най-важните новини за деня: 18 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 декември 2025 г.

ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ВЛАСТТА И САРАФОВ БЛОКИРАТ ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ (ВИДЕО)

След едноседмично прекъсване протестите срещу властта се възобновяват. Сред основните поводи е опитът на управляващите отново да придвижат проектобюджета за 2026 г. – документ, от който те вече бяха отстъпили под натиска на масовите протести в страната. След обявяването на протеста, ГЕРБ и "Има такъв народ" бързо оттеглиха инициативата си и в крайна сметка Народното събрание гласува само т. нар. удължителен бюджет.

ИВАН ХРИСТАНОВ: ПРОТЕСТЪТ НЯМА ПРОБЛЕМ С БЮДЖЕТА, А С БЮДЖЕТАРИТЕ (ВИДЕО)

Протестът няма проблем с бюджета, а с бюджетарите. Това каза в предаването Студио Actualno бившият заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков, депутат в две народни събрания от ПП-ДБ и лидер на партия “Единение“ Иван Христанов: “Аз не мисля, че бюджетът беше наистина това, което взриви България и то си пролича много ясно на втория протест. Където колегите от ПП-ДБ излязоха със заявката “нека просто да върнат бюджета“. Но площадът изрева “Оставка!“. Наложи им се дори те да вземат завоя метафорично казано. Не, всъщност хората не желаят просто да бъде върнат бюджета. И аз съм сигурен, че те споделят нашето схващане. А то е, че ние нямаме проблем с бюджета. Имаме проблем с бюджетарите.

ПЕЕВСКИ С ОФЕРТА КЪМ ПП-ДБ И ДРУГИТЕ ПАРТИИ: ЕТО КОГА БИ СЕ ОТКАЗАЛ ОТ ОХРАНАТА И КАБИНЕТА СИ (ВИДЕО)

Санкционираният от САЩ и Великобритания Делян Пеевски отправи предложение към ПП-ДБ и другите партии да седнат на една маса и да решат проблемите със спекулата и тези, които ще дойдат от въвеждането на еврото, защото няма правителство. "Ако цената за спокойната държава е кабинетът на Пеевски и охраната на Пеевски, ще го направя веднага", каза лидерът на "ДПС - Ново начало" пред медиите в парламента.

НА КОМИСИЯ: ПАДА ОХРАНАТА НА БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ И ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ

С 18 гласа "за" депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 51-ото Народно събрание приеха единодушно предложението на Ивайло Мирчев и група народни представители от ПП-ДБ, свързано с охраната на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, тази на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и други депутати. Окончателното решение трябва да бъде взето от пленарна зала. Предложението би могло да влезе и още утре в дневния ред на парламента стига да има желание за това.

ОБИДИ МЕ НА "ЦИГАНИН" И "МАНГАЛ": РАДОСТИН ВАСИЛЕВ СЕ ЗАКАНИ ЗА НОВ БОЙ В ПАРЛАМЕНТА

"Една минута го търпях и той налетя над мен. Обижда ме на "циганин", "мангал", но това е нивото на ДПС-Ново начало. За този същия има записи как ме обижда. Готови сме с физически сблъсъци да се защитаваме. Голям бой обещавам на избирателите си и ще се бием в парламента срещу такава измет, за която са виновни ДПС и ГЕРБ". Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред bTV. Бой в парламента: Радостин Василев и депутат на Пеевски се ритат (ВИДЕО)

ОСНОВНИЯТ СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ СПЕЧЕЛИ НОВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ЗА 1,2 МЛН. ЛВ.

Фирма "Залива 47-СП" АД на Пламенка Димитрова - основен свидетел срещу варненския кмет Благомир Коцев по делото срещу него за корупция - продължава да печели обществени поръчки. Миналия месец дружеството е подписало договор с Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров", след като се е преборило с 4 конкурента за организиране на храненето в образователната институция във Варна. Поръчката е за изхранване на лица, които "се осигуряват с безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки" по наредба на Министерство на отбраната.

РАЗСЛЕДВАНЕ: СКРИТ ДОКЛАД С "НАРУШЕНИЯТА" ВЪВ ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО ВЕЧЕ Е В ПРОКУРАТУРАТА

Доклад с данни за нарушения във военното министерство е стигнал до Военно-окръжна прокуратура и Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) - това става ясно от писмо на военния министър Атанас Запрянов до Actualno.com по повод запитване на медията ни за съдбата на проведен одитен доклад в Информационния център на ведомството за периода 2023 - 2024 г.

НОВИЯТ БЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. БИ НИ СТРУВАЛ СКЪПО: СТАНОВИЩЕ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ

Новият Бюджет 2026 разчита на много оптимистични прогнози от висок растеж и много пари от ЕС, но има съществен риск от надценяване на приходите с 3,5–4,7 млрд. евро. А ако растежът е по-слаб ,което е по-вероятно, БВП ще е по-малък. Тогава дори и да намалят разходите, колкото спаднат приходите, процентът на дефицита ще скочи над 3%, което ще наруши правилата за еврозоната и ще ни струва по-скъпо. Това се посочва в становището на Фискалния съвет (ФС) за бюджета за 2026 г.

"ГОВОРИЛО СЕ Е И ПРЕДИ ЗА КАМЕРИ В ТОАЛЕТНИТЕ": ПРИТЕСНЕНИ РОДИТЕЛИ И ОТСЪСТВАЩИ УЧЕНИЦИ СЛЕД СКАНДАЛА В 138-МО УЧИЛИЩЕ

Усещането и средата в училището е доста напрегната заради случилото се с камерите в тоалетните. Има притеснени деца и още по-притеснени родители. Скандалът е доста сериозен и не може да се пренебрегне. Не съм влизала да видя каква е ситуацията и какви са тези камери. Очаквам органите на реда да си свършат работата. Официално разбрах от медиите за случилото се. Но между децата се е говорило за това и преди. Това каза майка на деветокласничка в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София, в което бяха открити камери в тоалетните. Директорът Александър Евтимов бе задържан и е в ареста за 72 часа.

ПЕЧАЛНО ИЗВЕСТЕН НЕБОСТЪРГАЧ СБЛЪСКА "ТРИАДИЦА" И "МЛАДОСТ"

Протест от 9:00 часа на 18 декември (четвъртък) е организиран пред Столичния общински съвет (СОС). Обявлението направи кметът на "Младост" Ивайло Кукурин – той, заедно с кмета на "Люлин" Георги Тодоров, се отделиха от управляващите в столицата ПП-ДБ и оттам тръгна и скандала със зам.-кмета на София Никола Барбутов, който е обвинен в участие в организирана престъпна група и корупция – Още: Кметовете на "Люлин" и "Младост": Барбутов не е жертва, а част от по-голяма схема

РУСИЯ ЗА ПРЪВ ПЪТ КАЗА КОЛКО ПЛАЩА ЗА ВОЙНАТА СИ В УКРАЙНА И ПАК УЖ ПРЕВЗЕ КУПЯНСК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доналд Тръмп е наясно, че руският диктатор Владимир Путин иска не само част от Украйна, а я иска цялата. Но Тръмп е убеден, че може да постигне всичко и никога не се съмнява в себе си, не си поставя граници и не се спира пред която и да е цел. Ако види възможност да си отмъсти на свои политически опоненти, той го прави. Това заяви Сузи Уайлс, ръководителят на администрацията на Белия дом, в интервю за Vanity Fair. Интересен щрих в материала е, че според Уайлс вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подкрепя Тръмп не по убеждение, а защото е кариерист и отделно много подкрепя всякакви конспиративни теории. Самата Уайлс обаче коментира, че материалът е изопачен и казаното от нея е вадено от контекст.

ВЪПРОСИТЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА В МИРНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ В УКРАЙНА

През ноември американски и руски представители представиха проект на мирно споразумение, което би изисквало от Украйна да отстъпи значителни части от територията си на Русия, да се откаже от плановете си за присъединяване към НАТО и да намали въоръжените си сили. Този план от 28 точки беше посрещнат с остри критики в Киев и европейските столици, които твърдяха, че той оставя не само Украйна, но и целия континент уязвим за евентуална бъдеща заплаха от Русия.

ЗЕЛЕНСКИ ОТ БРЮКСЕЛ: БЕЗ ПАРИ ОТ ЕС ОТИВАМЕ НА 50 МЛРД. ДОЛАРА ДЕФИЦИТ, А РУСИЯ ГОВОРИ ЗА ОЩЕ ВОЙНА (ВИДЕО)

Ако до пролетта на 2026 г. Украйна не получи нужните средства, които в случай на мир ще използва за възстановяване, способността на Киев да произвежда дронове и да провежда удари с голям обсег по руската енергийна инфраструктура ще бъде значително ограничена при сценарий, в който Русия отказва примирие. Освен това страната ще се изправи пред около 45-50 милиарда долара дефицит - т.е. няма да е засегната само военно, би се нарушило функционирането на самата държава. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски на 18 декември в Брюксел, където участва на заседанието на евролидерите.

"АКО ЕС НЕ ГИ КОНФИСКУВА, САЩ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ": МОСКВА УБЕЖДАВА ВАШИНГТОН ДА Й ВЪРНЕ ЗАМРАЗЕНИТЕ АКТИВИ СРЕЩУ МАЛЪК ДЯЛ?

Докато европейските лидери правят последен опит тази седмица да освободят около 210 милиарда евро замразени руски активи, с които да помогнат на Украйна, поне за една от страните членки на блока решението е от голямо значение. На фона на поредица от нападения с дронове над страната му, едно съдебно дело със заплахи за още предстоящи и словесни атаки, белгийският премиер Барт де Вевер, чиято страна държи по-голямата част от замразените средства, заяви, че Кремъл го е заплашил лично. Това се казва в обширен материал на The Washington Post, посветен на замразените руски активи.

"ФУТБОЛНИЯТ ПРИЗРАК", КОЙТО СЕ ЯВЯВА ВЕДНЪЖ НА 4 ГОДИНИ И СЕ ПРЕВРЪЩА В НАЙ-ДОБРИЯ ВРАТАР НА СВЕТА

172 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.