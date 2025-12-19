При опит да пласират над 10 000 фалшиви евро: Арестуваха трима в София

Трима души са задържани след акция на СДВР в София, предаде bTV. Те са се опитали да осъществят сделка с голяма сума фалшиви банкноти в евро – над 10 000 евро. Задържани са от полицаите в момент на предаване на сумата – на булевардите „Сливница“ и „Христо Ботев“. Действията са предприети след предварително получена оперативна информация за подготвяна сделка с фалшиви парични знаци с номинал на банкнотите от 100 евро на значителна обща стойност, уточниха от СДВР.

Тримата арестувани са известни на МВР за разнороден вид престъпления. Те са на 37, 49 и 55 години и ще бъдат задържани първоначално за 24 часа. Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

От СДВР апелират обмяната в пари да се извършва от гражданите в банки или в регулирани обекти, с цел предотвратяване на измами и финансови загуби.

