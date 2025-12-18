Малък самолет се разби в САЩ, има загинали (ВИДЕО)

Малък самолет се е разбил при кацане на регионално летище в САЩ, щата Северна Каролина, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си. Самолетът е катастрофирал на регионалното летище Стейтсвил около 10:15 ч. местно време в четвъртък.

Регистрационната информация за машината – Cessna C550, сочи, че тя е собственост на частна компания, свързана с Грег Бифъл, пенсиониран пилот на NASCAR. Няколко пътници в малкия самолет са загинали, но все още не е ясно колко души са пътували в него.

PLANE CRASH AT NORTH CAROLINA AIRPORT:

- Statesville Regional Airport

- Large fire and smoke seen

- 6 people onboard, 5 deceased

- Plane owned by American race car driver Greg Biffle

- Local radio station says he, his wife and children onboard (unconfirmed)

- No word on cause of… pic.twitter.com/9mcuFzlRlg — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 18, 2025

Директорът на летище Стейтсвил Джон Фъргюсън описва машината като корпоративен самолет. Тя вече е била обхваната от пламъци, когато Фъргюсън е пристигнал на мястото на инцидента. Бизнес самолетът е излетял около 10:06 ч. местно време и е бил във въздуха за кратко. Властите все още нямат информация за причината за катастрофата.

Летище Стейтсвил ще остане затворено до второ нареждане, докато екипите разчистват отломките от пистата, каза директорът му.