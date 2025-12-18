Войната в Украйна:

Малък самолет се разби в САЩ, има загинали (ВИДЕО)

18 декември 2025, 21:50 часа 247 прочитания 0 коментара
Малък самолет се е разбил при кацане на регионално летище в САЩ, щата Северна Каролина, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си. Самолетът е катастрофирал на регионалното летище Стейтсвил около 10:15 ч. местно време в четвъртък.

Регистрационната информация за машината – Cessna C550, сочи, че тя е собственост на частна компания, свързана с Грег Бифъл, пенсиониран пилот на NASCAR. Няколко пътници в малкия самолет са загинали, но все още не е ясно колко души са пътували в него.

Директорът на летище Стейтсвил Джон Фъргюсън описва машината като корпоративен самолет. Тя вече е била обхваната от пламъци, когато Фъргюсън е пристигнал на мястото на инцидента. Бизнес самолетът е излетял около 10:06 ч. местно време и е бил във въздуха за кратко. Властите все още нямат информация за причината за катастрофата.

Летище Стейтсвил ще остане затворено до второ нареждане, докато екипите разчистват отломките от пистата, каза директорът му.

Елин Димитров
