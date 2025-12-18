Бой и сълзотворен газ: Брутален протест на фермери в Брюксел (ВИДЕО)

Фермери и селскостопански производители премахнаха коледната елха пред Европейския парламент и я замениха с клада от горящи гуми и отломки. Това се случи недалеч от мястото, където се провежда Европейският съвет, а там се търси път да се намерят пари за Украйна, с които тя да издържи срещу отприщената от руския диктатор Владимир Путин агресия.

Докато някои от тракторите бяха украсени с коледни светлини и весело имитираха с класкони мелодии от видеоигри и поп мелодии, полицията се бореше да овладее по-буйните изблици на площад "Люксембург". Полицията прибягна до сълзотворен газ, за ​​да разпръска демонстрантите през целия ден, съобщава Politico.

Farmers are tearing up the EU capital



Agricultural workers are protesting against the MERCOSUR agreement, which could flood the EU market with cheap agricultural products from Latin American countries.



Farmers fear that local producers will not survive the competition.



The… pic.twitter.com/EFR9hGDsyM — NEXTA (@nexta_tv) December 18, 2025

Защо имаше протест? Клечката кибрит в бурето с барут е споразумението с МЕРКОСУР, което накара европейските фермери да тръгнат към Брюксел, тъй като се опасяват, че евтини латиноамерикански продукти ще залеят европейския пазар и ще съсипят селското стопанство в ЕС. Натискът на ЕК за ратифициране на споразумението с МЕРКОСУР, което производителите на говеждо и птицевъдно месо в Европа възприемат като заплаха за бизнеса си, наля масло в огъня с наближаването на края на годината.

През лятото Европейската комисия представи обновения си селскостопански бюджет с нова структура и по-ниски гарантирани разходи за земеделие. Комисията настоява, че новата основна цифра от почти 300 милиарда евро е минимален разход, но фермерите не са убедени и се страхуват, че повече пари от тази граница няма да има.

От сцената на протеста председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България Илия Проданов отправи ясен призив: "Тук сме, за да кажем не на политиките на Европейската комисия. Не на лицемерието. Не на споразумението с МЕРКОСУР. Не на идеята за единен фонд. Искаме стабилност за нашите стопанства. Искаме да оцелеем. Искаме бъдещето на нашите деца да бъде сигурно. Без фермери няма Европа!"

В рамките на деня представители на Copa-Cogeca влязоха в среща с Европейската комисия, на която бяха поставени основните искания на фермерите. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени резултатите от разговорите. Сред ключовите теми, по които земеделските производители настояват за яснота и решения, са:

бъдещето на Общата селскостопанска политика и запазването ѝ като самостоятелен фонд

адекватно финансиране на земеделието в следващата Многогодишна финансова рамка

съдържанието и последствията от търговското споразумение с МЕРКОСУР

търговията с трети страни и равнопоставеността на европейските фермери

необходимостта от преосмисляне на режима за внос на земеделска продукция от Украйна

