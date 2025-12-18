Тръмп: Доближаваме се до нещо, Украйна трябва да побърза (ВИДЕО)

Лайфстайл:

„Доближаваме се до нещо. Надявам се Украйна да действа бързо, защото Русия е там. Защото преди да разберем Русия ще си промени решението“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в отговор на въпрос какво се надява да постигнат представителите му на срещата с Русия в Маями, Флорида. „Всеки път, когато руснаците завземат твърде много територия, Русия си променя решението“, добави американският лидер.

Припомняме, че във вторник Тръмп обяви, че мирът е по-близо от всякога. „Водихме дълга дискусия и нещата изглежда вървят добре, но това го казваме от дълго време. И проведох дълъг разговор със Зеленски“, добави той. Американският лидер каза също, че е провел и „много дълги и много добри“ разговори с лидерите на Великобритания, Германия, Дания, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Финландия, Франция и НАТО.

Елин Димитров
