Тръмп: Доближаваме се до нещо, Украйна трябва да побърза (ВИДЕО)

„Доближаваме се до нещо. Надявам се Украйна да действа бързо, защото Русия е там. Защото преди да разберем Русия ще си промени решението“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в отговор на въпрос какво се надява да постигнат представителите му на срещата с Русия в Маями, Флорида. „Всеки път, когато руснаците завземат твърде много територия, Русия си променя решението“, добави американският лидер.

Trump: “We are getting close to something. I hope Ukraine moves quickly. Because before we know Russia will change its mind”.



Putin isn’t playing 4D chess, he’s just playing Trump. And Trump, clueless as ever, is grinning while getting played. pic.twitter.com/2JstygxSc5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025

Припомняме, че във вторник Тръмп обяви, че мирът е по-близо от всякога. „Водихме дълга дискусия и нещата изглежда вървят добре, но това го казваме от дълго време. И проведох дълъг разговор със Зеленски“, добави той. Американският лидер каза също, че е провел и „много дълги и много добри“ разговори с лидерите на Великобритания, Германия, Дания, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Финландия, Франция и НАТО.

