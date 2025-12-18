Тръмп: Доближаваме се до нещо, Украйна трябва да побърза (ВИДЕО)

„Доближаваме се до нещо. Надявам се Украйна да действа бързо, защото Русия е там. Защото преди да разберем Русия ще си промени решението“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в отговор на въпрос какво се надява да постигнат представителите му на срещата с Русия в Маями, Флорида. „Всеки път, когато руснаците завземат твърде много територия, Русия си променя решението“, добави американският лидер.
Trump: “We are getting close to something. I hope Ukraine moves quickly. Because before we know Russia will change its mind”.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025
Putin isn’t playing 4D chess, he’s just playing Trump. And Trump, clueless as ever, is grinning while getting played. pic.twitter.com/2JstygxSc5
Припомняме, че във вторник Тръмп обяви, че мирът е по-близо от всякога. „Водихме дълга дискусия и нещата изглежда вървят добре, но това го казваме от дълго време. И проведох дълъг разговор със Зеленски“, добави той. Американският лидер каза също, че е провел и „много дълги и много добри“ разговори с лидерите на Великобритания, Германия, Дания, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Финландия, Франция и НАТО.
Още: "Ако ЕС не ги конфискува, САЩ ще го направят": Москва убеждава Вашингтон да й върне замразените активи срещу малък дял?