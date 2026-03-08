Честити празника на жените: Путин се дави и кашля, много говорил (ВИДЕО)

Сериозен пристъп на кашлица и прокашляне застигна руския диктатор Владимир Путин, докато записваше приветствие по случай 8 март - Международният ден на жените. В руския и съветския социум 8 март продължава да се разглежда като фундамент на "зрелия социализъм", но разбира се с руско-съветска водеща роля.
След като честити и казва думите "Международния празник на жените", Путин почва да кашля, да се прокашля и се оплаква, че много говорил, затова му пресъхнало гърлото. Нередактираното видео изтече в социалните мрежи - то тръгна през Z-канали, които опитаха да поправят грешката и изрязаха частта с кашлянето, но твърде късно: каквото се появи веднъж в Интернет, завинаги остава там - ОЩЕ: Борисов към българските жени: Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение
😂 Propagandists just brutally set Putin up!— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026
They accidentally leaked the raw unedited 8 March video.
He finishes the first take… suddenly starts coughing hard, points at his throat and asks to do one more take…
They quickly cut it and dropped the clean version… but the… pic.twitter.com/AtWcdixRGl