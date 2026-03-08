Спорт:

08 март 2026, 11:51 часа 482 прочитания 0 коментара
Честити празника на жените: Путин се дави и кашля, много говорил (ВИДЕО)

Сериозен пристъп на кашлица и прокашляне застигна руския диктатор Владимир Путин, докато записваше приветствие по случай 8 март - Международният ден на жените. В руския и съветския социум 8 март продължава да се разглежда като фундамент на "зрелия социализъм", но разбира се с руско-съветска водеща роля.

След като честити и казва думите "Международния празник на жените", Путин почва да кашля, да се прокашля и се оплаква, че много говорил, затова му пресъхнало гърлото. Нередактираното видео изтече в социалните мрежи - то тръгна през Z-канали, които опитаха да поправят грешката и изрязаха частта с кашлянето, но твърде късно: каквото се появи веднъж в Интернет, завинаги остава там - ОЩЕ: Борисов към българските жени: Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение

Ивайло Ачев Отговорен редактор
