Ужасите на режима в Иран и контрабандата: Стефан Гамизов обяснява как войната ни влияе (ВИДЕО)

05 март 2026, 19:45 часа

Иран е бедна държава. Това е реалността. Тя има обаче чудовищни ресурси от газ и петрол. Махането на този режим в Иран е изключително трудно.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият и енергиен анализатор и експерт Стефан Гамизов, който гостува отново по желание на вас, нашите зрители и читатели.

Свалянето на режима в Иран обаче ще е изключително критично за България, защото ние ще бъдем обречени на криминална активност, прогнозира експертът. Когато гледате как падат бомбите в Иран, трябва да знаете, че САЩ извършват една военна акция, която да ви спаси от най-големите престъпници на нашата територия. Иранският режим в изключително чудовищен. Хората дори не могат да си представят за какво става дума. Той е изключително деструктивен. Той финансира течения на разложение на Западния свят, посочи Гамизов.

Тази ужасна контрабанда, която се движи от Иран - на петрол, газ, дизел - трябва да приключи. България е законодателно устроена за пране на пари от Иран. Много лесно може да се случва това. Представете си как се контрабандира дизел от Иран у нас, документите са с етикет “Произведено в България”, след това този бизнес е на партньорски отношения. Когато го продадеш този дизел в околните държави или в мрежата, когато отиде този дизел по бензиностанциите, искам да върнеш в общата каса 60 или 70% от тези пари. Ето това е схемата. В България самото изпиране на тези пари е абсолютно безпроблемно. В България няма реален контрол върху тези пари, твърди още Гамизов.

