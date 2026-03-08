Пролетен чесън: Кога се сее и най-важните правила за сеитба през пролетта

Зимният чесън обикновено царува в българските градини. Пролетните сортове също са идеални за лехи. Те трябва да се засаждат веднага щом времето се затопли. Не изискват много, но могат да дадат красиви и вкусни реколти. Това е идеален вариант за тези, които тепърва започват своето домашно градинарско приключение.

Кога да засаждаме пролетен чесън?

Оптималната дата за засаждане на пролетен чесън в българския климат обикновено е март или април, в зависимост от региона и времето. При пролетното засаждане реколтата обикновено е готова за прибиране през лятото, най-често през август. Важно е почвата вече да се е размразила и температурата ѝ да достигне около 10°C, така че да няма риск от силни слани. Това е най-голямата разлика между пролетните и зимните сортове, които се засаждат през есента, така че имат време да се установят добре преди да настъпят сланите.

Пролетното засаждане е идеално за начинаещи, тъй като не изисква зимна защита. Струва си обаче да се отбележи, че луковиците обикновено са малко по-малки от сортовете зимен чесън. От друга страна, пролетният чесън обикновено може да се съхранява по-дълго – той обикновено запазва свежестта и външния си вид по-добре.

Кои сортове чесън трябва да засадите през пролетта?

За пролетно засаждане изберете сортове чесън, които не зимуват в земята. Когато избирате правилния сорт, вземете предвид неговата адаптация към местния климат и продължителността на вегетационния период. Капацитетът за съхранение, размерът на скилидките и устойчивостта на болести също са важни. Най-често препоръчваните сортове включват Викторио, Еленовски, Гъливер и Сочи.

Засаждане на чесън през пролетта - най-важните правила

Преди засаждане изберете подходящите луковици – те трябва да са здрави, твърди и без механични повреди, гниене или нападение от вредители. Непосредствено преди засаждането ги разделете на скилидки.

Първо, подгответе мястото. Място, заето преди това от краставици, домати, боб или грах, т.е. зеленчуци от групи, различни от луковични, ще свърши перфектна работа. След това отстранете плевелите, разрохкайте почвата и разпръснете компост, който трябва да се изгребе старателно. За да улесните процеса, можете да опънете канап по лехата, за да осигурите равномерни редове. Засадете скилидките на дълбочина около 3 см, като ги разпръсквате на 15 см една от друга.

Мулчирането значително ще подобри добивите. Най-добре е да използвате нарязана слама и да я разпръснете веднага след засаждането. Това ще намали растежа на плевелите и ще предпази почвата от прекомерно изсушаване. Чесънът ще се нуждае от поливане през сухи периоди, тъй като предпочита влажна, но не мокра почва. Най-добре е да го поливате сутрин, като насочвате струята вода към почвата, а не директно върху листата.

