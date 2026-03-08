Учени: Токсичните хора не само развалят настроението ви, те ускоряват стареенето

Могат ли междуличностните отношения да повлияят на това колко бързо остаряваме? Последните изследвания показват, че може – и то по по-буквалния начин, отколкото се смяташе досега. Токсичните хора в нашата среда не само понижават настроението и енергийните ни нива, но и всъщност ускоряват биологичния процес на стареене на тялото.

Себастиан Окленбург, професор по методи на изследване в психологията в Медицинския факултет на MSH в Хамбург, подчертава тези изненадващи заключения. Той коментира резултатите от ново, обширно проучване, публикувано в престижното научно списание Proceedings of the National Academy of Sciences, което за първи път точно демонстрира разрушителното въздействие, което токсичните социални връзки могат да окажат върху телата ни.

Токсичните хора и биологичната възраст на тялото

Още: Скандалът се разраства: Арестуваха бивш високопоставен британски дипломат заради връзки с Епстийн

Психолозите от години подчертават, че добрите отношения с близките насърчават здравето. Проблемът възниква, когато нашият социален кръг включва хора, които са постоянно конфронтационни, пасивно-агресивни или умишлено правят живота труден. Такъв контакт се превръща в източник на хроничен стрес, който – както показват многобройни проучвания – има разрушителен ефект върху тялото. Той не само увеличава възпалението и отслабва имунната система, но и ускорява процеса на стареене. Затова учените решили да проучат дали токсичните хора могат да повлияят не само на нашето благополучие, но и на биологичната ни възраст.

Изследователски екип, ръководен от Бюнгкю Лий от Нюйоркския университет, анализира данни от над 2300 възрастни в американския щат Индиана. Участниците описаха подробно социалните си мрежи, като идентифицираха хората, които им причиняват стрес, фрустрация и чувство на претоварване.

Ключов елемент от изследването беше използването на съвременни методи, базирани на ДНК метилиране, което позволява определянето на биологичната възраст на организма. Чрез анализ на проби от слюнка, изследователите успяха да определят дали телата на участниците се държат в съответствие с хронологичната си възраст или стареят по-бързо, отколкото би трябвало.

Още: Уличиха висш американски дипломат в контакти с Епстийн, намесиха и името на Тръмп

Резултати, които провокират размисъл

Резултатите бяха ясни и обезпокоителни. Близо една трета от участниците признаха, че са имали поне един токсичен човек в живота си, а приблизително 10 процента от анкетираните са имали двама или повече. Важно е да се отбележи, че всяка такава връзка е била свързана със средно ускоряване на процеса на стареене с 1,5%. На практика това означава, че хората с токсични хора в социалния си кръг са били средно с около девет месеца биологично по-възрастни от своите връстници на подобна хронологична възраст, но без подобни релационни тежести.

Проучването също така доведе до няколко интересни социални наблюдения. Жените са били по-склонни от мъжете да съобщават за наличието на токсични хора в живота си. От своя страна, тези, които са чувствали, че другите прекалено разчитат на тях или са емоционално зависими от тях, също са били по-склонни да преживяват такива връзки. Интересното е, че токсичните членове на семейството и приятелите са оказали по-силно влияние върху ускореното стареене, отколкото токсичните партньори. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на факта, че бракът, въпреки трудностите си, често е свързан с положителни аспекти, като например намалена самота, което частично смекчава негативните ефекти от стреса.

Но това не е всичко. Присъствието на токсични хора в социалните мрежи на участниците е било свързано не само с повишена биологична възраст, но и с повишени нива на възпаление в тялото и по-голямо здравословно бреме. Това ясно показва, че социалните взаимоотношения са значителен, но често подценяван фактор, влияещ върху дългосрочното здраве.

Още: Скандал за оценки в училище: Арестуваха баба

Здравословните граници са инвестиция в здравето

Заключението на изследването е ясно и същевременно много практично. За здравословно стареене и цялостно благополучие не е достатъчно да се поддържа балансирана диета, упражнения или сън. Също толкова важно е съзнателното наблюдение на взаимоотношенията и ограничаването на контакта с хора, които генерират хроничен стрес. Както подчертават изследователите, избягването на токсични хора не е проява на егоизъм, а реална инвестиция в здравето, включително това, измерено на клетъчно ниво.

Как да разпознаем токсичните хора

Токсична ли е вашата връзка? Признаци и как да се справим