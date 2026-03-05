Ясен Дараков: Румен Радев има нужда от висока избирателна активност, а няма кампания (ВИДЕО)

Румен Радев има нужда от висока избирателна активност, а няма кампания. И не само при него, в България още няма предизборна кампания. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът Ясен Дараков, издател и главен редактор на БГ Войс в САЩ. Той смята, че последните промени в Изборния кодекс, с който секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз се намаляват до 20, ще създадат затруднения при гласуването на българите в САЩ, Великобритания и Турция. Месец и 12 дни преди предсрочните парламентарни избори в България няма предизборна кампания, каза Ясен Дараков: “Вие кампания предизборна в България виждате ли? Камо ли в Америка.

Как да разберем кои са хората и какво предлагат

Още: Висока избирателна активност и до 5 партии в следващото НС: Проучване за пренареждане на картите с нов политически играч

Днес е 5 март, до 19 април, т.е. до 17 април, когато свършва кампанията официално, има месец и 12 дни. Как ще разберем ние, в случая имаме и нов политически играч, ПП-ДБ казаха, че имат и нови лица в своите листи.

Представиха ги с имена и снимки, но ние нищо не знаем за тях. Колкото и да е малка една държава, като България, където всички се познаваме, все пак трябва да имаме достатъчно време.

Да чуем и предложенията им за решение на тези проблеми, които са сериозни и глобални, и вътре в България. И да се запознаем с хората, които ще реализират. Защото хората имат значение. Кампания няма.

Още: Радев се регистрира за изборите тайно: Как се казва формацията му?

Президентът Румен Радев все още не се е появил, за да си обяви проекта. Има коалиция регистрирана, която спекулираме, подозираме, че ще е коалицията, с която той ще се представи на изборите.

Снимка профил на Румен Радев във Фейсбук

Но не сме видели неговата роля, неговата програма, неговите листи. Официален кик-оф, както се казва на кампанията, на никоя партия не е имало.

30 дни са недостатъчни

Може би ще изчакат 30 дни преди изборите, ще стартират следващата седмица, с оглед и на националния празник, който беше. Но кампанията трябваше да започне на 19 февруари. Тя е толкова кратка в България.

Още: Политически синхрон за елиминиране на тандема "Пеевски - Борисов" има: Анализ на социолози

В САЩ сме в другата крайност, кампанията за Конгреса е една година, кампанията за президент ще започне през ноември тази година. През две години. Тук за 60 дни, половината от които вече са минали, кампания не се случва.

Как да направиш избора си, как да мотивираш избирателите? А да не говорим, че има една политическа сила – тази на Радев, която има нужда от висока избирателна активност. “Продължаваме промяната – Демократична България“ също имат нужда от висока избирателна активност.“

Ясен Дараков подчерта, че ГЕРБ и ДПС по-скоро ще спечелят от ниска избирателна активност, защото имат твърди ядра, които ще гласуват за тях.

Още: Радев заговори предизборно: Поиска пак промени за гласуването в чужбина

Обръща ли се някой от българските политици към сънародниците ни в САЩ и какво мислят хората в Америка за войната в Иран, ще научите от видеоматериала.