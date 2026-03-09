Сред разрива между Тръмп и Стармър: Двамата разговаряха, ето какво си казаха

Британският премиер Киър Стармър разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е заявил, че помощта му не е необходима, въпреки че САЩ продължават да използват британски бази за удари срещу Иран, съобщава The Guardian. „След разпадането на отношенията между Тръмп и Стармър, което накара американския президент да заяви в социалните мрежи, че „нямаме нужда от хора, които се присъединяват към войни, след като вече сме спечелили“, двамата световни лидери проведоха разговори в неделя, за да обсъдят военното сътрудничество между страните си“, отбелязва статията.

Говорител на Даунинг стрийт заяви, че лидерите „са започнали с обсъждане на последната ситуация в Близкия изток и военното сътрудничество между Обединеното кралство и САЩ чрез използването на военновъздушни бази в подкрепа на колективната самозащита на партньорите в региона“. Той каза, че Стармър също „е изразил искрените си съболезнования на президента Тръмп и американския народ за смъртта на шестима американски войници“ и че двамата лидери „очакваха с нетърпение да говорят отново скоро“.

„Гардиън“ отбеляза, че обаждането е дошло, след като бившият британски премиер Тони Блеър разгневи висши членове на Лейбъристката партия и редови депутати, като настоя на закрито заседание, че Стармър „е трябвало да подкрепи Америка от самото начало“ и да позволи на администрацията на Тръмп да използва британски военновъздушни бази. „Ако те са ваши съюзници и незаменима основа на вашата сигурност... по-добре се появете, когато искат“, казал той.

Същевременно британският външен министър отхвърли коментарите на бившия премиер и заяви, че „не е съгласна“. Тя каза, че Обединеното кралство трябва да „си извлече поука“ от грешките, допуснати в Ирак.

„Не мисля, че никоя от тези позиции е в национален интерес на Обединеното кралство, а Киър Стармър има отговорност да действа в национален интерес на Обединеното кралство за британските граждани“, каза тя пред предаването „Sunday Morning with Trevor Phillips“ на Sky News.

Великобритания и войната с Иран

„Гардиън“ съобщи преди това, че САЩ не са споделили подробности с Обединеното кралство преди нападението срещу Иран. Според журналисти това решение на САЩ съвпада с решението на Киър Стармър да откаже на американците достъп до британските военни бази за операцията.

„Един източник от Уайтхол потвърди, че Обединеното кралство е знаело за предстоящата атака благодарение на натрупването на оборудване, преминаващо през страната, и разузнавателна информация, получена „чрез нормални канали“, но не са му били предоставени точният момент или оперативни подробности за атаката“, отбелязва изданието.

Същевременно Стармър заяви, че Обединеното кралство ще привлече специалисти от Украйна, които да помогнат на партньорите му да свалят ирански дронове. Впоследствие той подчерта, че страната му е разрешила на САЩ да използват военните ѝ бази за „отбранителни“ удари в Близкия изток.

„Съединените щати поискаха разрешение да използват британски бази за тази конкретна отбранителна цел. Решихме да се съобразим с това искане, за да предотвратим изстрелването на ракети от Иран в региона, убиването на цивилни, заплашването на живота на британци и атакуването на държави, които не са замесени“, заяви британският премиер.