Украйна подпали руско нефтохранилище и пак спря тока на Белгород с мощна въздушна атака (ВИДЕО)

Пожар избухна в нефтохранилище в Армавир в Краснодарския край на Руската федерация - в резултат на атака с дронове, призна регионалният център за реагиране при извънредни ситуации. Според предварителната информация няма жертви. Пожарът обхваща площ от 200 квадратни метра. За гасенето на пожара са мобилизирани 91 души персонал и 26 единици техника, включително персонал от Главната дирекция на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край, се посочва в изявлението.

Кадри от ударите заляха проукраинските мониторингови канали, работещи с отворени източници, като и руските опозиционни Telegram канали:

Още: Русия порази жилищна сграда в Харков и донесе смърт (ВИДЕО)

Според украински източници горят поне две цистерни в нефтохранилището:

Става въпрос за „НП НБ ЮНК“ – акумулативно претоварно нефтохранилище на „Южната нефтена компания“ на Русия:

Още: Украйна удари сондажна платформа в Черно море и взриви руски хеликоптер (ВИДЕО)

Според украински източници след полунощ е имало и втори удар по обекта, който е предизвикал и друг пожар:

В Telegram канала на губернатора Вениамин Кондратиев няма и дума за случващото се.

Мощна атака срещу Белгород

Белгород и Белгородският район пък са били подложени на масивен ракетен обстрел през нощта от страна на украинските сили, твърдят местните власти. Енергийната инфраструктура е претърпяла значителни щети, което е довело до прекъсване на електро-, водо- и топлоснабдяването, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. Според предварителната информация няма жертви.

Още: Ударът по най-голямото руско пристанище на Черно море: Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни (СНИМКИ)

Отделно от това има кадри, показващи удар по жилищен блок в окупирания град Васильовка в региона на Запорожие. Местните „власти“, инсталирани от Кремъл, съобщават за най-малко 10 ранени. Има и загинали, "подробностите се проверяват“, написа „губернаторът“ Евгений Балицки.

Според проукраинския Telegram канал Exilenova+ е много възможно руска ПВО ракета да е причинила удара:

Още: Украйна удари завод на 1300 км навътре в Русия. Руски източник говори за 5 поразени кораба в Новоросийск (ВИДЕО)

Руското министерство на отбраната междувременно съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 72 дрона през нощта, включително 20 в региона на Астрахан и анексирания Крим, 14 в региона на Ростов и 8 в региона на Белгород. Още четири дрона са унищожени в региона на Краснодар, три в региона на Курск, два в региона на Волгоград и един над Азовско море, гласи сводката.