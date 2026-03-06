Ако някой ти е дарил пари, не значи, че работиш за Сорос: Кремена Кунева обяснява дейността на НПО-тата (ВИДЕО)

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

06 март 2026, 18:30 часа 269 прочитания 0 коментара

Неправителственият сектор е връзката между обществото и политиците, която покрива дефицити на самите системи. В България защо се възприема с негативен знак, защото се спекулира и това си е абсолютна пропаганда.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" Кремена Кунева, общественик и част от фондация "Даная", обяснявайки работата на неправителствените организации у нас, част от които попадат в анонимни списъци в социалните мрежи като финансирани от Джордж Сорос и фондация "Отворено общество".

По думите на Кунева вероятно и в неправителствения сектор има "добри НПО-та" или създадени такива, които да усвояват определени проекти - "не визирам абсолютно никого". Но тези организации трудно се финансират. Социалното предприемачество не е моя лична идея, Европа иска да обърне този механизъм от финансиране на конкретни каузи към това тези НПО-та сами да се издържат и да допринасят за икономиката дори. Ако някой ти е дарил пари, не означава, че работиш за Сорос. Не е толкова лесно да вземеш пари по техни проекти - трябва да изпишеш купища документи с много изисквания, обясни още Кунева.

Според нея НПО-ата са по-меката връзка на хората, които се нуждаят, с институциите. Те не трябва да се делят. Те трябва да работят заедно. Ние трябва да работим с всички - трябва да спрем да работим тази година, защото правителството не ни харесва ли, попита още риторично Кунева.

