Какво е да си българин в "Сръбски свят": Иван Николов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

07 март 2026, 19:00 часа 260 прочитания 0 коментара
Пред изчезване ли е българското малцинство в Сърбия и какво е да си българин в "Сръбски свят". Гост в Студио Actualno Балкани е Иван Николов, председател на Българския културен център в Босилеград.  "Питате ме какво е да си в "Сръбски свят" - изобщо не е лесно да живееш в страна, която не те приема като равноправен гражданин, а като евентуален враг, който е опасен за техните доктрини", заяви Николов. 

Той сподели за натиск в Сърбия срещу изявените българи, които отстояват българското самосъзнание и интересите на българското малцинство. 

Подценява ли България "Сръбски свят"?

Според него България подценява концепцията за "Сръбски свят", а тя е изключително опасна. "Доктрината на "Сръбски свят" е леко модифицирана доктрина за "Велика Сърбия" и нейната основна цел е, овладявайки чужди територии и асимилирайки чужди народи и малцинства, да създаде етнически чиста държава", смята Николов. ОЩЕ: 90% идват да учат в България: Курсове по български и история в Западните покрайнини 

Сръбските учебници

"В сръбските учебници по история е заложено, че България е страна, която е окупирала Сърбия. В учебниците по география има фалшификации, в които се говори за огромно сръбско малцинство в България. Тук става въпрос за тезата за сръбско-шопска нация, която се опитва да промени националното самосъзнание на българите", заяви Николов.

Междувременно от него научихме за инициатива на Сръбската православна църква, която е обявила конкурс за рисунка и есе на тема "престъпленията на българските окупатори по време на Първата световна война и Втората световна война".

Как се реагирали директорите на основните училища в Босилеград и повече за това как се съхранява българският език в Сърбия и защо сръбската държава създава препятствия пред изучаването му - чуйте в разговора. ОЩЕ: Предложение: Кабинетът иска Иван Николов от българския център в Босилеград да получи орден

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
