Семейство твърди, че петте им деца са били малтретирани от Майкъл Джексън

В продължение на десетилетия семейство Кашио е било част от близкия кръг на Майкъл Джексън. Певецът често гостувал в дома им в Ню Джърси, носел подаръци на децата и поддържал близки отношения със семейството. Родителите се гордеели, че са сред хората, допуснати до личния свят на Краля на попа.

Днес обаче те твърдят, че тази близост е имала тежка цена. Според семейството, Майкъл Джексън е насилил пет от децата им – братята Франк, Еди, Доминик и Алдо, както и сестра им Мари Никол. Те твърдят, че певецът ги е манипулирал и сексуално малтретирал в продължение на години – от 80-те години до смъртта му през 2009 г.

Алдо Кашио разказва, че насилието срещу него започнало, когато бил на седем години. Той си спомня как докато играел на Game Boy, Джексън свалил шортите му и започнал сексуални действия. По думите му певецът го убеждавал, че това е израз на любов и постепенно го въвличал в подобни ситуации през следващите години.

Според Алдо, Джексън използвал психологически манипулации, за да държи децата под контрол. Той ги карал да пазят тайната, убеждавал ги да отричат пред полиция или други възрастни и се опитвал да ги изолира от приятелите им. По негови думи певецът дори го насърчил да напусне училище и да учи у дома.

Семейство Кашио в момента води съдебна битка със семейство Джексън, опитвайки се да анулира поверително споразумение, което според тях ги е накарало да замълчат, и да наложат претенциите си в публичен съд. Те настояват, че не са мотивирани от пари, а от истината.

