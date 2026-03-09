НА ЖИВО: САЩ и Израел подпалиха Иран, в Техеран заваля петролен дъжд

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

САЩ и Израел не спряха да бомбардират ирански нефтени депа и инфраструктура през нощта на 7 срещу 8 март, включително в столицата Техеран, където бушуваха огромни пожари. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че не се интересува от преговори с Иран, и повдигна възможността военната операция на САЩ да приключи едва когато Техеран вече няма функционираща армия или останали лидери на власт. Заради ударите, в иранската столица заваля петролен дъжд.