Може ли Украйна да получи британски хеликоптери за операции срещу дронове?

Обединеното кралство не само поръчва средни многоцелеви хеликоптери AW149, но и организира производството им за износ в други страни. Както съобщава Defense Express, това повдига въпроса дали украинската армия може да се нуждае от такива самолети. Според експерти, AW149 е многофункционален хеликоптер, който може да изпълнява разнообразни задачи, включително транспортиране на товари или персонал, евакуация на ранени и други.

„Може да превозва от 16 до 19 парашутисти или 3380 кг полезен товар, като 2800 кг полезен товар са налични външно. Максималният му обхват е приблизително 1000 км, с време на полет до 5 часа“, отбелязва докладът.

Анализаторите подчертаха, че този хеликоптер е малко по-слаб от по-тежките H225 и Ми-8/17, които вече са на въоръжение при украинските военни. Те могат да бъдат сравнени и с американския UH-60 Black Hawk, който се използва от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната. Следователно, според експерти, този клас средноразмерни хеликоптери може да има повече смисъл от техните „по-тежки“ аналози.

„AW149 има четири точки за закрепване на въоръжение, които могат да поберат контейнери с картечници, оръдия или ракети. Последните могат да бъдат или AGM-114 Hellfire II, или 70-милиметрови неуправляеми или управляеми ракети от Thales, включително FZ275 LGR, която се използва на други платформи за сваляне на дронове“, обясни Defense Express.

Поради това експертите смятат, че тези хеликоптери потенциално биха могли да бъдат използвани за „лов“ на руски безпилотни летателни апарати, както се прави със съществуващите вече машини. „Друг интересен момент е, че AW149 са локализирани не само във Великобритания, но и в Полша, която е поръчала 32 бройки. Това означава, че Украйна потенциално би могла да се стандартизира със съседната си държава“, добавя изданието.

Най-трудният въпрос обаче е цената. Британците платиха 1,34 милиарда долара за 23 хеликоптера, докато поляците платиха приблизително 2,04 милиарда долара за 32, което се равнява съответно на приблизително 57 милиона и 63 милиона долара на хеликоптер. Това най-вероятно се дължи на факта, че полското производство е трябвало да бъде разширено, докато британското производство вече е съществувало.

„В момента Украйна вероятно няма „свободни“ средства за самостоятелно закупуване на хеликоптери. Освен това, предвид нуждите на фронта, има други далеч по-належащи въпроси, изискващи финансиране, така че можем да се надяваме на помощ от нашите партньори“, подчерта Defense Express.

Оръжия за Украйна

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските войски на фронтовата линия спешно се нуждаят от радари от Холандия. Той каза, че лично е предал искането на украинските въоръжени сили на холандския премиер.

„Наистина имаме нужда от тях. Те са това, което помага за защитата на войниците. И това е такова предизвикателство. Много чувствителен въпрос. Нидерландия е една от страните, които произвеждат най-добрите. И днес обсъдихме тези радари, включително това искане“, каза държавният глава.

Същевременно Густав Гресел, професор в Австрийската академия за национална отбрана, заяви, че Европа трябва да подкрепи разработването на собствени балистични ракети от Украйна. Той подчерта, че това значително ще подобри способността на страната да нанася удари дълбоко в Русия, а също така ще направи възможно производството на тези ракети в Европа след войната.