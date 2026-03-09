Милан взе дербито с Интер и се доближи до върха в Серия А

Милан постигна минимален успех с 1:0 над Интер в Дерби дела Мадонина в двубой от 28-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в срещата реализира Первис Еступинян в 35-ата минута. По този начин “росонерите” намалиха своето изоставане от “нерадзурите” на седем точки. Интер е лидер с 67 пункта, а Милан заема втората позиция с 60.

Милан победи Интер

Дербито започна с положения и пред двете врати. Още в началото Лука Модрич не успя да се възползва от неточност на Ян Зомер. Най-чистият шанс за Интер през първата част се откри пред Хенрих Мхитарян, който излезе сам срещу Майк Менян, но френският вратар спаси. В 35-ата минута Милан нанесе своя удар – Юсуф Фофана изведе Первис Еступинян, който се измъкна от защитата и се разписа, превръщайки се в първия еквадорец с гол в Дерби дела Мадонина.

Milan are now unbeaten in their last seven derby matches against Inter (5W, 2D) 💪 pic.twitter.com/pQgmBwaBkc — B/R Football (@brfootball) March 8, 2026

След почивката Интер опита да отговори, но пропуски на Димарко и Дъмфрис, както и стабилните намеси на Менян, запазиха преднината на „росонерите“. В края на срещата Аканджи също не успя да намери целта с глава. Така Милан удължи серията си без загуба срещу градския съперник до седем мача.

Резултати от 28-ия кръг на Серия "А":

Лече - Кремонезе - 2:1

Болоня - Верона - 1:2

Фиорентина - Парма - 0:0

Дженоа - Рома - 2:1

Милан - Интер 1:0

от събота:

Каляри - Комо - 1:2

Аталанта - Удинезе - 2:2

Ювентус - Пиза - 4:0

от петък:

Наполи - Торино - 2:1