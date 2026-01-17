Лайфстайл:

Датски генерал опроверга Тръмп: Няма китайски или руски кораби край Гренландия

17 януари 2026, 01:32 часа 338 прочитания 0 коментара
Датски генерал опроверга Тръмп: Няма китайски или руски кораби край Гренландия

Командващият датското Съвместно арктическо командване генерал-майор Сьорен Андерсен заяви днес, че край Гренландия няма забелязани китайски или руски кораби, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди противното, предаде Ройтерс. „Не виждаме каквито и да е руски или китайски съдове около Гренландия. Има такива в Северния ледовит океан, но не и край острова“, заяви генерал-майор Андерсен. Говорейки на борда на датски боен кораб в Нук, столицата на Гренландия, Андерсен заяви, че е изпратил покана за САЩ да участват на планирани на острова по-късно през годината съвместни военни учения. „Днес проведохме среща с много партньори от НАТО, включително със САЩ и ги поканихме на ученията“, заяви генералът, но допълни, че все още не знае дали американците са приели поканата.

Още: Тръмп плаши с мита страните, които са срещу амбициите му да анексира Гренландия

Базираното в Нук датско Съвместно арктическо командване прилага суверенитета и извършва наблюдение, инспекция на рибарството и спасителни операции в Гренландия и Фарьорските острови, използвайки патрулни кораби, самолети, хеликоптери и сателитно наблюдение.

Още: Евродепутатите с мерки и действия за териториалната цялост и суверенитет на Гренландия

Припомняме, че Тръмп каза, че островът, който е автономна територия на Дания в Арктика, е жизненоважен за американската сигурност, и не изключи използването на сила за поемането на контрол над него. По искане на Копенхаген европейски държави изпратиха тази седмица малък смесен военен контингент в Гренландия.

Американска делегация в Копенхаген

Междувременно пристигнала в Дания двупартийна делегация американски конгресмени разкритикува заявеното желание на Тръмп да поеме контрол над Гренландия, предаде ДПА. „Гренландия трябва да се разглежда като наш съюзник, а не като актив“, заяви сенаторът републиканец от щата Аляска Лиза Мурковски на пресконференция в датския парламент в Копенхаген.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Един войник от Нидерландия, по двама от Норвегия и Финландия ще спират САЩ в Гренландия

Делегацията планира да представи своите гледни точки обратно в САЩ, за да „понижи градуса“ в разгорещения дебат, заяви сенаторът демократ от Делауеър Крис Кунс. Намеквайки за една от причините, които Тръмп посочва за необходимостта САЩ да анексират Гренландия, Кунс отбеляза: „Има ли реални непосредствени заплахи за сигурността на Гренландия от Китай и Русия? Не, не днес“.

Още: Минимален процент американци подкрепят анексирането на Гренландия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес