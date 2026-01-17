Датски генерал опроверга Тръмп: Няма китайски или руски кораби край Гренландия

Командващият датското Съвместно арктическо командване генерал-майор Сьорен Андерсен заяви днес, че край Гренландия няма забелязани китайски или руски кораби, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди противното, предаде Ройтерс. „Не виждаме каквито и да е руски или китайски съдове около Гренландия. Има такива в Северния ледовит океан, но не и край острова“, заяви генерал-майор Андерсен. Говорейки на борда на датски боен кораб в Нук, столицата на Гренландия, Андерсен заяви, че е изпратил покана за САЩ да участват на планирани на острова по-късно през годината съвместни военни учения. „Днес проведохме среща с много партньори от НАТО, включително със САЩ и ги поканихме на ученията“, заяви генералът, но допълни, че все още не знае дали американците са приели поканата.

Базираното в Нук датско Съвместно арктическо командване прилага суверенитета и извършва наблюдение, инспекция на рибарството и спасителни операции в Гренландия и Фарьорските острови, използвайки патрулни кораби, самолети, хеликоптери и сателитно наблюдение.

Припомняме, че Тръмп каза, че островът, който е автономна територия на Дания в Арктика, е жизненоважен за американската сигурност, и не изключи използването на сила за поемането на контрол над него. По искане на Копенхаген европейски държави изпратиха тази седмица малък смесен военен контингент в Гренландия.

Американска делегация в Копенхаген

Междувременно пристигнала в Дания двупартийна делегация американски конгресмени разкритикува заявеното желание на Тръмп да поеме контрол над Гренландия, предаде ДПА. „Гренландия трябва да се разглежда като наш съюзник, а не като актив“, заяви сенаторът републиканец от щата Аляска Лиза Мурковски на пресконференция в датския парламент в Копенхаген.

Делегацията планира да представи своите гледни точки обратно в САЩ, за да „понижи градуса“ в разгорещения дебат, заяви сенаторът демократ от Делауеър Крис Кунс. Намеквайки за една от причините, които Тръмп посочва за необходимостта САЩ да анексират Гренландия, Кунс отбеляза: „Има ли реални непосредствени заплахи за сигурността на Гренландия от Китай и Русия? Не, не днес“.

