Призив от Украйна: ЕС да направи "Енергиен Рамщайн"

03 март 2026, 17:44 часа
Призив от Украйна: ЕС да направи "Енергиен Рамщайн"

Киевският форум за сигурност заговори за "Енергиен Рамщайн" по аналогия на групата "Рамщайн" от малко над 50 държави за военна помощ за Украйна, става ясно от материал на РБК - Украйна. Апелът е отправен към сстраните от Г-7 и Европейския съюз, като целта е укрепване на енергийната система на Украйна. Идеята е новата група да синхронизира доставките на оборудване, финансирането, защитата на енергийната инфраструктура и сроковете за изпълнение.

„Ако решенията не бъдат взети навреме, последствията ще бъдат неизбежни . Поради дългите 10-24-месечни цикли на производство и монтаж, критично важно оборудване няма да бъде готово за работа до зимата, оставяйки милиони цивилни без електричество и отопление за дълго време“, се подчертава в призива.

В обръщението на форума се подчерта, че 2026 г. ще бъде решаващ етап във войната на Руската федерация срещу Украйна, а предстоящата зима ще бъде изпитание както за Украйна, така и за способността на демократичните страни да защитават цивилното население от използването на енергията като инструмент за водене на война. ОЩЕ: Русия ограничи работата на всички АЕЦ в Украйна, прекъсна и електропроводи с чужбина. Украйна спря тока и в Брянск (ВИДЕО)

 

Руският енергиен терор

Припомняме, че голяма част от руските атаки в Украйна са насочени срещу нейната енергийна инфраструктура. Нейните електроцентрали са силно повредени от руските бомбардировки, като страната е принудена да внася електроенергия от съседните страни. 

Въпреки това 3,5-милионното население на Киев преживява най-суровата зима от началото на пълномащабната инвазия на Русия.

Допреди две седмици температурите бяха паднали под минус 20 градуса, а Киев беше покрит с дебел слой лед и сняг.

Руската федерация влоши ситуацията за жителите на столицата, като едновременно изстреля стотици ракети и дронове и това доведе до широко разпространени прекъсвания на електроенергията, отоплението и водоснабдяването. ОЩЕ: Киев е "на ръба", бъдещето ни е "отворен въпрос": Кличко след 1300 дрона и 50 ракети за седмица (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Рамщайн енергийна инфраструктура война Украйна
