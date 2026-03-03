Руският бизнес моли Путин за помощ, докато предприятията спират работа

Предприемачите в Нижегородска област - регионът, който винаги е бил смятан за водещ производствен център в Русия - бият тревога, че положението на бизнеса е катастрофално. Регионалната промишлена асоциация е изпратила писмо до Владимир Путин, в което посочва, че през втората половина на 2026 г. вероятно ще се наложи да бъдат съкратени до 20 000 служители. Причината - огромните заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестициите намаляват, обемът на производството и печалбите рядко са паднали. В писмото се посочва, че 70% от компаниите са ограничили инвестициите си, а 40% от фабриките и заводите (с изключение на военните) отчитат спад на печалбите с поне 50%. Част от компаниите вече са прехвърлили служителите си на съкратено работно време, за да намалят разходите си, пише Bloomberg, които са се запознали със съдържанието на писмото.

Основният враг на бизнеса сега не са санкциите, а финансовият глад. Лихвеният процент е превърнал заемите в лукс: само малцина могат да обслужват заеми при лихви над 20%.

Вторият, не по-малко важен проблем са държавните поръчки и по-точно бавещите се плащания от държавата. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията приблизително 100 милиарда рубли. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

Но дори и военните заводи, които би трябвало да са в изгодна позиция предвид несекващите поръчки, обслужващи войната срещу Украйна, се оказва, че изпитват затруднения. Вярно е, че те имат поръчки, но са изправени пред същите проблеми като гражданския сектор: недостиг на парични потоци заради дългове и забавяния в доставките на компоненти. Получава се порочен кръг: заводът не получава части навреме, пропуска сроковете за държавните поръчки и не получава плащане. За да се задържи на повърхността, той взема търговски заем с лихва над 20%, което изяжда всичките му печалби и вкарва компанията в дългове.

И Нижегородската област е само един от примерите, който показва реалното състояние на руската икономика. Ако проблемът с ликвидността (т.е. паричния поток) на бизнеса не бъде решен сега, през втората половина на 2026 година предприятията ще бъдат изправени пред спиране на производството и масови съкращения.

