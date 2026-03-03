Наблюдавал войната от Дубай: Мелони е изненадана от военния си министър

Когато избухна войната срещу Иран, италианският министър на отбраната е бил на почивка със семейството си в Дубай, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Заседнал там в събота, 28 февруари, той успя да се върне в Италия на следващия ден в офиса си и да се заеме с нов политически спор. „Реших, може би погрешно, да си взема отпуск, като го съчетая с определени институционални ангажименти “, заяви той в понеделник пред Комисията по външни работи на италианския парламент, като същевременно публично се извини.

Наличната информация не предполагаше подобно ускорение [на събитията] “ , обясни министърът на отбраната, подчертавайки, че Обединените арабски емирства не са били атакувани по време на последната война, водена срещу Иран от Израел и неговите американски съюзници. Поради това той твърди, че не е могъл да предвиди този риск.

Пътувал частно, но никой не знаел

Гуидо Кросето, съосновател на партията „Братя на Италия“ на Джорджа Мелони (радикална десница), пътува до емирството частно, с цивилен полет и без ескорт. Министърът на външните работи и вицепремиер Антонио Таяни (Forza Italia, дясноцентристка партия) твърди, че не е бил информиран за пътуването. Според италианската преса Джорджа Мелони е изразила изненада, когато е научила за посещението на Кросето в регион на ръба на война.

Междувременно опозиционното движение „Пет звезди" призова за оставката му.