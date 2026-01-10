Диалог или залавяне на Путин? Тръмп говори за мира, Зеленски му предлага икономическа сделка срещу гаранции (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп не мисли, че би било "необходимо" да разпорежда залавяне на руския диктатор Владимир Путин по начина, по който го направи с венецуелския му колега Николас Мадуро. Републиканецът бе попитан за евентуална специална операция срещу стопанина на Кремъл от репортер по време на брифинг в Белия дом и отвърна: "Не мисля, че би било необходимо. Винаги съм имал отлични отношения с него (Путин). Но съм много разочарован, защото съм уредил осем войни и мислех, че да спра тази, няма да е толкова трудно".

"Не знам дали знаете, но през последния месец те са загубили 31 000 души, много от които руски войници, а руската икономика е в лошо състояние. Мисля, че в крайна сметка ще успеем. Жалко е, че не можем да го направим по-бързо, защото умират толкова много хора", добави още от познатите си клишета Доналд Тръмп.

Reporter: Would you ever order a mission to capture Vladimir Putin?



Trump: Well, I don’t think that’s going to be necessary. pic.twitter.com/gcZwzJm3s0 — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Още: Ако баща му или Путин заповядат: Адам Кадиров бил готов да залови Зеленски "като Мадуро"

Зеленски предлага икономическа сделка между Украйна и САЩ, свързана с гаранциите за сигурност

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски каза в интервю за Bloomberg, че е предложил споразумение за свободна търговия между САЩ и Украйна като част от по-широките гаранции за сигурност след войната. Сделката ще премахне митата със САЩ и ще послужи като ключов елемент за икономическото възстановяване и дългосрочната стабилност на Украйна, смята Зеленски, който иска да обсъди това директно с Тръмп. Той подчерта, че споразумението ще предложи на страната му не само икономически растеж, но и стратегическа гаранция, обвързваща американските пазари и подкрепата с бъдещето на Украйна. Киев очаква и ясни ангажименти от Вашингтон в случай на нова руска агресия.

Украинският лидер каза, че Украйна се надява да получи отговор от Русия на настоящото предложение за мир, подкрепено от САЩ, преди да финализира плана за възстановяване и пакта за сигурност с Тръмп по-късно този месец. Той добави, че Киев никога няма да признае окупираните територии за руски, дори и в рамките на преговори: Зеленски за първи път показа 20-точковия мирен план с посредник САЩ и даде детайли за Донбас и АЕЦ "Запорожие" (ОБЗОР - ВИДЕО).

Британското издание The Telegraph излезе с информация от свои източници, че САЩ и Украйна планират да подпишат споразумение за възстановяване на разкъсаната от войната на Путин страна на стойност 800 милиарда долара по време на Световния икономически форум в Давос. Твърди се, че президентите Тръмп и Зеленски се очаква да се срещнат там, за да финализират сделката. Форумът ще се проведе от 19 до 23 януари 2026 г.

И тъй като предложението на Зеленски за безмитната търговия е обвързано с гаранциите за сигурност, президентът заяви във връзка със САЩ: "Не искам всичко да се свежда до това, че те просто обещават да реагират. Искам нещо по-конкретно". Припомняме, че Щатите не подписаха декларацията на "Коалицията на желаещите" в Париж на 6 януари, с която партньорите на Киев се ангажират да го пазят при бъдеща руска агресия, включително чрез миротворчески контингент на място. Америка досега винаги е обещавала на думи логистична подкрепа и сателитни данни: Западни войници отиват в Украйна да спрат Путин, Black Rock също идва: Много говорене, чакат се действия (ОБЗОР - ВИДЕО).

Що се отнася до предложенията на френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони за възстановяване на европейския диалог с Путин, Зеленски заяви: "Не съм против Европа да води преговори с Русия, особено сега, когато САЩ оказват натиск и Европа започна да говори за гаранции за сигурност. Доближаваме се към финалната фаза, макар че все още не знаем как ще изглежда тя".

Още: Мелони последва Макрон - предложи възстановяване на диалога с Путин

На този фон звучат и думи на Тръмп от пресконференцията му вчера, че "президентът Путин не се страхува от Европа. Той се страхува от Съединените американски щати, когато те се ръководят от мен. Европа е различно място. Европа се променя. Европа трябва да се организира. Аз обичам Европа".

Trump:



President Putin is not afraid of Europe. He’s afraid of the United States of America when it is led by me.



Europe is a different place. Europe is changing. Europe has to get its act together. I love Europe. pic.twitter.com/itHkDwBI5X — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Украйна е поразила мощно руската петролна индустрия през 2025

Докато войната на Путин продължава и диктаторът отхвърля всякакво прекратяване на огъня, Украйна не спира да атакува косвено военната му машина - с нападения с дронове по петролни обекти, от които идва огромна част от финансирането за отбрана (война). Forbes излезе с данни, че Украйна е извършила най-малко 73 удара по 28 руски нефтопреработвателни съоръжения през 2025 г. Заводите, които са били мишени, имат общ капацитет от около 219 милиона тона петрол годишно, което е приблизително две трети от общата нефтопреработка в Русия.

Ukraine carried out at least 73 strikes on 28 Russian oil refining facilities in 2025, Forbes reported. The targeted plants have a combined capacity of about 219 million tons of oil per year, roughly two-thirds of Russia’s total refining.https://t.co/eJihHqqYJt pic.twitter.com/18BMjKyf6P — WarTranslated (@wartranslated) January 9, 2026

Още: Украинска атака с дронове подпали петролно депо във Волгоград

Продължават разговорите и за защита на самата Украйна. По време на срещата си с министъра на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли президентът Володимир Зеленски обсъди укрепването на противовъздушната отбрана и възможното разполагане на британски контингент заедно с Франция, в случай че дипломатическите усилия доведат до създаването на следвоенна рамка за сигурност. Той подчерта, че Русия използва студеното време като оръжие, което прави спешната подкрепа за противовъздушната отбрана от критично значение.

During his meeting with UK Defence Secretary John Healey, President Zelensky discussed strengthening Ukraine’s air defences and the potential deployment of a UK contingent alongside France, should diplomacy lead to a post-war security framework. He stressed that Russia is using… https://t.co/rOzMzeKrvc pic.twitter.com/ARagldhsb0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Британският министър подписа с украинския си колега Денис Шмигал „пътна карта“ за развитие на 100-годишното партньорство между Великобритания и Украйна в областта на отбраната. Преговорите обхванаха съвместни стратегически проекти в областта на противовъздушната отбрана и оръжията с голям обсег, потенциалното местно производство на шведски изтребители Gripen (които използват британска технология), морската сигурност и подготовката за срещата във формат "Рамщайн" през февруари.

Още: Хакан Фидан: Никога не сме били по-близо до мир между Русия и Украйна

В тази връзка - Кремъл вероятно е нацелил най-западната част на Украйна с ракетата „Орешник“ при атаката от 9 януари, за да възпрепятства Европа и САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW): Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин.

А ето как изглежда полигонът Капустин Яр, откъдето руснаците изстреляха ракетата:

This is what Kapustin Yar looks like, the site from which Russia launched a multi-million Oreshnik ballistic missile at Lviv last night.



Imperial ambitions fired from rusting ruins. pic.twitter.com/l2QF3vs9vy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съвсем леко повишение в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 9 януари е имало 171 бойни сблъсъка, което е с 10 повече спрямо предходното денонощие. На 7 януари имаше цели 275. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 92 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 34 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3322 изстреляни снаряда, като това е с около 720 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6140 FPV дрона, което е с около 340 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление украинската армия твърди, че е спряла 43 руски пехотни щурма, а 20 атаки са станали в спомагателното от юг Олександриевско направление. Също 20 е имало в направлението към Константиновка, но повече са при Гуляйполе в Запорожка област - там са отбити 27 руски нападения, твърди генщабът. В Лиманското направление е имало 14 атаки на армията на Путин, а в Южнослобожанското (Харковска област, с основен фокус Вовчанск) - 10.

Още: Украйна: Пак разговори под сурдинка САЩ - Русия за мир, Z-канал призовава да спрат руските лъжи за Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Продължават да излизат кадри показващи нечовешкото отношение на руската армия дори към собствените ѝ съюзници. Руски войници се подиграха на африкански наемник, като са го принудили да ходи с мина, залепена на тялото му.

Russian soldiers mock an African mercenary: they forced him to walk around with a mine taped to his body. pic.twitter.com/9htaNQSP7w — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

Геолокализирани кадри, публикувани на 9 януари, показват, че украинските сили наскоро са напреднали до западните покрайнини на Прилуки, северозападно от Гуляйполе.

Руснаците продължават проникването си северно от Гуляйполе, без да успеят да се задържат на солидни позиции - геолокализирани кадри показват руски военнослужещ, който вдига флаг в Зелено като част от проникваща мисия, която не е променила контрола над терена, посочват експертите от ISW. Допълнителни геолокализирани кадри, публикувани на 9 януари, показват украинските сили да атакуват руска позиция в западните покрайнини на Прилуки, което показва, че руснаците са проникнали в селището на по-ранна дата.

Още: Убитите руски генерали в Украйна: Списък с имена, изваден от руските колеги на Христо Грозев

Руснаците имат потвърден напредък и в северната част на Сумска област - присъствието им достигна северно от Грабовско, което е югоизточно от град Суми.

Продължават и настъплението в посока Константиновка. Геолокализирани кадри, публикувани на 8 и 9 януари, показват, че руските сили наскоро са напреднали в западната част на Новомарково (североизточно от Константиновка), северозападно от Ступочки (източно от Константиновка) и северозападно от Иванопиля (югоизточно от Константиновка). Само че бойци от единицата „Адамаха“ на 56-а моторизирана бригада на Украйна, която оперира с дронове, споделиха кадри, на което се вижда как руски военни, бъгита и мотоциклети биват унищожени близо до Новомарково.

Fighters from the Adamakha drone unit of Ukraine’s 56th Motorized Brigade shared footage showing Russian personnel, buggies and motorcycles being destroyed near Novomarkove. pic.twitter.com/tqqhr4G1zr — WarTranslated (@wartranslated) January 9, 2026

Има и кадри с геолокализация, публикувани на 9 януари, които показват украински сили, нанасящи удари по руски позиции източно от Константиновка. Според ISW това е руска проникваща мисия, която не е променила контрола над терена или предния край на бойното поле към този момент.

UAS Unit "Grifon", 501st Marine Battalion, 36th Marine Brigade hits a Russian soldier walking along the H-32 highway north of Predtechyne with a FPV drone @GeoConfirmed @UAControlMap

📌48.532101, 37.789794 pic.twitter.com/CHBqE32H4A — Audax (@AudaxonX) January 9, 2026

Още: Медведев: След събитията във Венецуела САЩ са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна

"От посока Константиновка има съобщения за успехи на руските въоръжени сили в района на язовир Клебан-Бик. В Константиновка нашите сили напредват от Предтечино", твърди междувременно руският военнопропаганден канал "Два майора".

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", обръща внимание на Купянск, като пише, че "успешните стабилизационни действия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в северната част на Купянск всъщност отблъснаха врага с 2 години назад в контекста на битката за града". В резултат на "прочистванията" основните сили на Путин били отблъснати до границите на Синковка, "за която врагът все още оставяше планини от трупове и бронирани машини през 2024 г.".

"Окончателното прочистване е въпрос на поне още един месец; след това става въпрос по-скоро за негодниците, които чакат смъртта си в мазетата, но и те изискват много ресурси и време. Проблемът на цялата Купянска посока обаче вече не е толкова в ситуацията около града, колкото в джоба около Купянск-Вузловий", където е входът от другата страна на река Оскол, твърди "Офицер".

Още: Кметът на Киев: Напуснете временно града (ВИДЕО)