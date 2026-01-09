Кметът на Киев: Напуснете временно града (ВИДЕО)

Кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите на украинската столица, ако е възможно, да напуснат града, след като руска атака на 9 януари остави половината от жилищните сгради без отопление. Температурите паднаха под -10 °C и Русия започна масирана атака срещу Украйна през нощта с 242 дрона и 36 ракети, като Киев и околните райони бяха основните цели, съобщиха от Военновъздушните сили на украинската армия.

Киев без парно след руска атака, има проблеми с тока и водата

Атаката засегна енергийни инфраструктурни съоръжения и множество жилищни сгради в столицата, като уби най-малко четирима души и рани 19 други.

Още: Катар не спомена Русия в реакция за поразеното посолство в Киев (ВИДЕО, СНИМКИ)

След удара ТЕЦ-овете CHP-5 (район Голосеевски) и CHP-6 (Троещина) в Киев временно са извън експлоатация. Очаква се ремонтните работи да отнемат 1–2 дни. Водоснабдяването е възстановено и се работи по възстановяването на налягането в мрежата.

Following Russia’s missile strike, both Kyiv’s CHP-5 (Holosiivskyi district) and CHP-6 (Troyeshchyna) thermal power plants are temporarily out of service. Repair efforts are expected to take 1–2 days. Water utilities are back online, and work is ongoing to restore pressure in the… pic.twitter.com/YkYs4mVpwP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

„Правим всичко възможно, за да решим проблема възможно най-бързо. Обаче комбинираната атака срещу Киев снощи беше най-разрушителната за критичната инфраструктура на столицата“, каза Кличко. Отоплението е прекъснато в около 6000 жилищни сгради в Киев – почти половината от общия брой в града, добави той. Градът също така е изправен пред прекъсвания на водоснабдяването. Въвеждат се и аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Още: Русия с масирана атака срещу Киев, Украйна спря тока на хиляди (ВИДЕО)

„Призовавам жителите на столицата, които имат възможност временно да напуснат града и да се преместят на места, където има алтернативни източници на електроенергия и отопление, да го направят“, каза Кличко.

Кметът заяви, че болниците и родилните отделения имат отново ток и отопление. Усилията за възстановяване на електроенергията и отоплението в жилищните сгради в Киев продължават.

Last night, Russia once again struck Ukraine with missiles and drones, mainly aimed for Kyiv. Lots of residential buildings were hit and damaged. A drone strike damaged the Embassy of Qatar in Kyiv, President Zelensky confirmed, calling it an attack on civilians amid freezing… pic.twitter.com/Fo4LpLNDYL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Няма парно, хората ползват ток и натискът за мрежата става много голям

Микола Колисник, който е заместник-министър на енергетиката, заяви, че колкото по-малко са потребителите, „толкова по-лесно е да се справим със ситуацията“. Ако няма отопление, жителите започват да използват електроенергия, за да отопляват домовете си, което, от своя страна, води до увеличаване на потреблението на ток, добави той. „Ето защо, когато населението е по-голямо, да речем разпръснато по села и други региони, натискът в един конкретен град ще бъде по-малък“, заяви Колисник пред Kyiv Independent.

Още: Загинали след поредния руски въздушен удар в Киев, включително лекар (ВИДЕО)

Киев, в който живеят около 4 милиона души, е претърпял множество руски атаки срещу енергийната си инфраструктура от началото на пълномащабната война на Русия през 2022 г. През последните месеци Москва продължава да бомбардира енергийни съоръжения, а украински официални лица предупреждават, че диктаторът Владимир Путин се опитва да изключи енергийната мрежа регион по регион.

През последните дни Русия нацели регионалните столици в източната и южната част на страната, като на 7 януари вечерта остави областите Днепропетровск и Запорожие без електроенергия.

Руските сили нацелиха и критичната инфраструктура в западната област Лвов през нощта на 9 януари, като изстреляха новата си балистична ракета със среден обсег „Орешник“. Тя все пак не е предизвикала големи поражения: Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО).