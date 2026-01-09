Спорт:

Убитите руски генерали в Украйна: Списък с имена, изваден от руските колеги на Христо Грозев

09 януари 2026, 21:21 часа 252 прочитания 0 коментара
Убитите руски генерали в Украйна: Списък с имена, изваден от руските колеги на Христо Грозев

Най-малко 19 руски генерали са били убити от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година. Това съобщи руското опозиционно издание The Insider, позовавайки се на отворени данни и доклади от руски и украински източници.

The Insider беше създадено от Роман Доброхотов, който често работи в сътрудничество с българския журналист Христо Грозев.

Кои са убитите

Списъкът е определено впечатляващ, като войната в Украйна все още изобщо не изглежда близо до край и е доста вероятно това да не е окончателна "сметка":

  1. Андрей Суховецки, генерал-майор. Служил е като заместник-командир на 41-ва Обединена армия. Умира на 28 февруари 2022 г. в Черниговска област. Според наличните сведения, той е бил прострелян от снайперист. Той става първият генерал, чиято смърт е потвърдена от руската страна - Още: Кои са убитите досега шестима руски генерали в Украйна
  2. Олег Митяев, генерал-майор. Командвал е 150-та мотострелкова дивизия. Предполага се, че е убит по време на битката за Мариупол през пролетта на 2022 г. Украинският полк "Азов" твърди, че го е ликвидирал - тази информация е частично потвърдена от провоенни източници в Руската федерация - Още: Украйна съобщи за четвърти убит руски генерал
  3. Владимир Фролов, генерал-майор. Служил е като заместник-командир на 8-ма руска общовойскова армия. Умира на 10 март 2022 г. в Мариупол, официално в резултат на снайперски огън - Още: Още един руски генерал е убит в Украйна, твърди руски източник
  4. Андрей Симонов, генерал-майор. Командвал е войските за електронна борба на Западния военен окръг. Предполага се, че е загинал на 30 април 2022 г. след артилерийски удар по команден пункт близо до Изюм в Харковска област - Още: След нов удар с много убити руски военни: Ранен ли е най-важният руски генерал на чувствително място?
  5. Канамат Боташев — генерал-майор (в оставка). След като напуска службата си, участва в бойни операции като част от ЧВК "Вагнер". Неговият самолет Су-25 е свален от украинските сили на 22 май 2022 г. - смъртта му е потвърдена от руските власти.
  6. Роман Кутузов — генерал-лейтенант. Началник на щаба и първи заместник-командир на 8-ма комбинирана армия. Загива на 5 юни 2022 г. близо до Попасна в Луганска област. Смъртта му е официално потвърдена - Още: Появиха се подробности: Руският генерал Роман Кутузов е загинал в кафене, а не на бойното поле
  7. Дмитрий Улянов — генерал-майор (в оставка). Командвал е полк, сформиран от мобилизирани войски в Татарстан. Загива на 6 февруари 2023 г.
  8. Сергей Горячев — генерал-майор. Служил е като началник на щаба на 35-та общовойскова руска армия. Загива на 12 юни 2023 г. след нападение срещу щаба на армията в Приморск по време на украинската контраофанзива
  9. Олег Цоков — генерал-лейтенант. Заместник-командир на Южния военен окръг. Загива на 11 юли 2023 г. в резултат на нападение срещу резервния команден пункт на 58-ма руска общовойскова армия в Бердянск - Още: Убит е още един руски генерал, отървал се при предишна атака с раняване
  10. Владимир Завадски — генерал-майор. Заместник-командир на 14-ти армейски корпус. Загива на 28 ноември 2023 г. близо до село Кринки в Херсонска област. Според различни сведения е загинал от експлозия на мина или обстрел - Още: Руски генерал взривен от руска мина: Върви разследване, твърди близък до ФСБ канал в Телеграм
  11. Игор Трифонов — генерал-майор от полицията (лишен от звание). Бивш началник на Екатеринбургското отделение за вътрешни работи, осъждан преди това за подкуп. Загива в бой на 12 декември 2023 г., потвърдено от руски източници.
  12. Андрей Головацки — генерал-майор (в оставка). Преди това е заемал длъжността първи заместник-началник на щаба на Севернокавказкото регионално командване на Вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи. Убит е на 30 юни 2024 г.
  13. Илдар Саидов — генерал-майор от Митническата служба на Руската федерация. След мобилизация е назначен в щурмова част "Щурм Z". Убит е на 14 септември 2024 г.
  14. Павел Клименко — генерал-майор. Командвал е 5-та гвардейска бригада. Убит е на 6 ноември 2024 г., смъртта му е официално потвърдена - Още: Карма: Руски генерал, чиято бригада уби американец-путинист, намери смъртта си в Украйна
  15. Игор Кирилов — генерал-лейтенант. Началник на войските за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили. Загива на 17 декември 2024 г. при експлозия на Рязански проспект в Москва, заедно с шофьора си - Още: Взривеният в Москва генерал е алармиращият за комари-убийци, воюващи с Русия (ВИДЕО)
  16. Константин Смешко — генерал-майор. Загива на 26 декември 2024 г. в Русия. Обстоятелствата около смъртта му не са официално разкрити - споменават се версии за въздушен удар или удар с HIMARS;
  17. Ярослав Москалик — генерал-лейтенант. Заместник-началник на Главно оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Загива на 25 април 2025 г. при експлозия в Русия - Още: Генерал от Генералния щаб на руската армия бе взривен показно в Подмосковието (ВИДЕА)
  18. Михаил Гудков — гвардейски генерал-майор. Заемал е длъжността заместник-главнокомандващ на руския военноморски флот. Според украинските медии е загинал на 2 юли 2025 г. при ракетен удар. Русия съобщава за смъртта му "при изпълнение на бойна мисия" в Курска област - Още: С два указа Путин призна смъртта на зам.-командващия руските военноморски сили в Украйна
  19. Фанил Сарваров — генерал-лейтенант. Ръководил е Управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Руската федерация. Загива на 22 декември 2025 г. при експлозия на бомба в автомобила му в Москва. Смъртта му е официално потвърдена - Още: Взрив на кола в Москва, в нея е бил руски генерал - мъртъв е (ВИДЕО)

Източник: The Insider

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна руски генерали убити руски генерали
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес