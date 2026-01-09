Убитите руски генерали в Украйна: Списък с имена, изваден от руските колеги на Христо Грозев

Най-малко 19 руски генерали са били убити от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година. Това съобщи руското опозиционно издание The Insider, позовавайки се на отворени данни и доклади от руски и украински източници.

The Insider беше създадено от Роман Доброхотов, който често работи в сътрудничество с българския журналист Христо Грозев.

Кои са убитите

Списъкът е определено впечатляващ, като войната в Украйна все още изобщо не изглежда близо до край и е доста вероятно това да не е окончателна "сметка":

Източник: The Insider