Убитите руски генерали в Украйна: Списък с имена, изваден от руските колеги на Христо Грозев

Най-малко 19 руски генерали са били убити от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година. Това съобщи руското опозиционно издание The Insider, позовавайки се на отворени данни и доклади от руски и украински източници.
The Insider беше създадено от Роман Доброхотов, който често работи в сътрудничество с българския журналист Христо Грозев.
Кои са убитите
Списъкът е определено впечатляващ, като войната в Украйна все още изобщо не изглежда близо до край и е доста вероятно това да не е окончателна "сметка":
- Андрей Суховецки, генерал-майор. Служил е като заместник-командир на 41-ва Обединена армия. Умира на 28 февруари 2022 г. в Черниговска област. Според наличните сведения, той е бил прострелян от снайперист. Той става първият генерал, чиято смърт е потвърдена от руската страна - Още: Кои са убитите досега шестима руски генерали в Украйна
- Олег Митяев, генерал-майор. Командвал е 150-та мотострелкова дивизия. Предполага се, че е убит по време на битката за Мариупол през пролетта на 2022 г. Украинският полк "Азов" твърди, че го е ликвидирал - тази информация е частично потвърдена от провоенни източници в Руската федерация - Още: Украйна съобщи за четвърти убит руски генерал
- Владимир Фролов, генерал-майор. Служил е като заместник-командир на 8-ма руска общовойскова армия. Умира на 10 март 2022 г. в Мариупол, официално в резултат на снайперски огън - Още: Още един руски генерал е убит в Украйна, твърди руски източник
- Андрей Симонов, генерал-майор. Командвал е войските за електронна борба на Западния военен окръг. Предполага се, че е загинал на 30 април 2022 г. след артилерийски удар по команден пункт близо до Изюм в Харковска област - Още: След нов удар с много убити руски военни: Ранен ли е най-важният руски генерал на чувствително място?
- Канамат Боташев — генерал-майор (в оставка). След като напуска службата си, участва в бойни операции като част от ЧВК "Вагнер". Неговият самолет Су-25 е свален от украинските сили на 22 май 2022 г. - смъртта му е потвърдена от руските власти.
- Роман Кутузов — генерал-лейтенант. Началник на щаба и първи заместник-командир на 8-ма комбинирана армия. Загива на 5 юни 2022 г. близо до Попасна в Луганска област. Смъртта му е официално потвърдена - Още: Появиха се подробности: Руският генерал Роман Кутузов е загинал в кафене, а не на бойното поле
- Дмитрий Улянов — генерал-майор (в оставка). Командвал е полк, сформиран от мобилизирани войски в Татарстан. Загива на 6 февруари 2023 г.
- Сергей Горячев — генерал-майор. Служил е като началник на щаба на 35-та общовойскова руска армия. Загива на 12 юни 2023 г. след нападение срещу щаба на армията в Приморск по време на украинската контраофанзива
- Олег Цоков — генерал-лейтенант. Заместник-командир на Южния военен окръг. Загива на 11 юли 2023 г. в резултат на нападение срещу резервния команден пункт на 58-ма руска общовойскова армия в Бердянск - Още: Убит е още един руски генерал, отървал се при предишна атака с раняване
- Владимир Завадски — генерал-майор. Заместник-командир на 14-ти армейски корпус. Загива на 28 ноември 2023 г. близо до село Кринки в Херсонска област. Според различни сведения е загинал от експлозия на мина или обстрел - Още: Руски генерал взривен от руска мина: Върви разследване, твърди близък до ФСБ канал в Телеграм
- Игор Трифонов — генерал-майор от полицията (лишен от звание). Бивш началник на Екатеринбургското отделение за вътрешни работи, осъждан преди това за подкуп. Загива в бой на 12 декември 2023 г., потвърдено от руски източници.
- Андрей Головацки — генерал-майор (в оставка). Преди това е заемал длъжността първи заместник-началник на щаба на Севернокавказкото регионално командване на Вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи. Убит е на 30 юни 2024 г.
- Илдар Саидов — генерал-майор от Митническата служба на Руската федерация. След мобилизация е назначен в щурмова част "Щурм Z". Убит е на 14 септември 2024 г.
- Павел Клименко — генерал-майор. Командвал е 5-та гвардейска бригада. Убит е на 6 ноември 2024 г., смъртта му е официално потвърдена - Още: Карма: Руски генерал, чиято бригада уби американец-путинист, намери смъртта си в Украйна
- Игор Кирилов — генерал-лейтенант. Началник на войските за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили. Загива на 17 декември 2024 г. при експлозия на Рязански проспект в Москва, заедно с шофьора си - Още: Взривеният в Москва генерал е алармиращият за комари-убийци, воюващи с Русия (ВИДЕО)
- Константин Смешко — генерал-майор. Загива на 26 декември 2024 г. в Русия. Обстоятелствата около смъртта му не са официално разкрити - споменават се версии за въздушен удар или удар с HIMARS;
- Ярослав Москалик — генерал-лейтенант. Заместник-началник на Главно оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Загива на 25 април 2025 г. при експлозия в Русия - Още: Генерал от Генералния щаб на руската армия бе взривен показно в Подмосковието (ВИДЕА)
- Михаил Гудков — гвардейски генерал-майор. Заемал е длъжността заместник-главнокомандващ на руския военноморски флот. Според украинските медии е загинал на 2 юли 2025 г. при ракетен удар. Русия съобщава за смъртта му "при изпълнение на бойна мисия" в Курска област - Още: С два указа Путин призна смъртта на зам.-командващия руските военноморски сили в Украйна
- Фанил Сарваров — генерал-лейтенант. Ръководил е Управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Руската федерация. Загива на 22 декември 2025 г. при експлозия на бомба в автомобила му в Москва. Смъртта му е официално потвърдена - Още: Взрив на кола в Москва, в нея е бил руски генерал - мъртъв е (ВИДЕО)
Източник: The Insider
