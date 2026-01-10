Украинска атака с дронове подпали петролно депо във Волгоград

Петролно депо в региона на Волгоград е било атакувано и е избухнал пожар, съобщи губернаторът на руската област сутринта на 10 януари. „Тази нощ въздушните сили на руското министерство на отбраната отблъснаха терористична атака с безпилотни летателни апарати в региона на Волгоград. В резултат на падането на отломки от дрон избухна пожар в нефтено депо в район Октябърски. Пожарникари, служби за спешна помощ и общински служители работят на мястото на инцидента", написа Андрей Бочаров.

Още: Украинските дронове валят: Руски рафинерии горят една след друга (ВИДЕО)

Временен център за спешно реагиране в училище №2 в Октябърски е в готовност, в случай че се наложи евакуация на жителите на близките сгради. Според предварителните данни няма жертви, се казва още в изявлението.

Свалени дронове

През нощта над Русия и анексирания Крим са били свалени 59 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва - 11 над Черно море, 10 над Краснодарския край, 8 над Брянска област, 6 над Липецка област, 4 над Калужка област, 4 над Азовско море, 4 над Република Адигея, 4 над окупирания Крим, 3 над Московска област, включително един, летящ към Москва, 2 над Белгородска област, 1 над Воронежка област, 1 над Смоленска област и 1 над Тулска област, се казва в сводката.

Междувременно трима души са били ранени при руски атаки в Запорожка област през последните 24 часа, съобщи ръководителят на областната администрация на украинския регион.

Още: Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин

Експлозии имаше и в Днепропетровска област.

Части от окупираната от Русия област Донецк пък останаха без електроенергия след удари с дронове по енергийната инфраструктура. Според окупационната администрация възстановителните работи продължават.

Parts of Russian-occupied Donetsk region have been left without electricity following a drone strike on energy infrastructure. Restoration efforts are ongoing according to the occupational administration. pic.twitter.com/b9bX066sKw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026