Два пъти повече задържани полети в Русия през 2025 г.

През 2025 г. делът на полетите в Русия, закъснели с повече от три часа, се е увеличил до 4% (от общо 865 000 проследени полета). Това е два пъти повече от предходната година. Делът на полетите, закъснели с повече от четири часа, също се е удвоил: от 1% на 2%. Това съобщава „Комерсант“, позовавайки се на проучване на застрахователната компания за пътници „АлфаСтрахование“.

Засегнати

Закъсненията на полетите са засегнали 4,5 милиона пътници. Статистиката обаче не включва отменени полети. Освен това „Росавиация“ проследява закъснения до два часа, но отказа да коментира ситуацията пред изданието. Министерството на транспорта също отказа да говори с журналисти, коментира още „Комерсант“.

В повечето случаи причината за закъснението са ограниченията при заминаване и пристигане поради риска от атаки с дронове. Според източници на „Комерсант“ в авиокомпаниите, превозвачите, заедно с Росавиация, са се научили да намаляват дългите закъснения от 2024 г. насам, като прилагат частични, а не пълни ограничения на въздушното пространство. Летищата вече имат право да позволяват излитането или кацането на самолети по определена безопасна траектория на полета.

Държавна подкрепа

През октомври 2025 г. превозвачите поискаха от Министерството на транспорта да разгледа възможността за държавна подкрепа, но министерството заяви, че подобно искане не се разглежда. Ограниченията за заминаване и пристигане на руските летища са в сила всяка седмица. Някои от най-големите затваряния на летища се случиха на 13 май 2025 г. и 17 октомври, когато 13 и 11 въздушни хъба в страната бяха затворени. Това доведе до продължителни закъснения и отмяна на полети.

