Две деца са били тежко ранени при атака срещу училище в Берлин

Пострадали са момичета съответно на 7 и 8 години. Едното от тях е в животозастрашаващо състояние. Полицията съобщи още, че е задържала заподозрян. Засега няма повече подробности по случая, уточнява БТА.

По-рано днес 14-годишен ученик уби най-малко 9 души в училище в сръбската столица Белград. По-късно той бе арестуван.

In Belgrade, Serbia, a 14-year-old student armed with his father's gun opened fire and killed eight children and a security guard in the first mass shooting there in a decade.



At least 7 others — six children and a teacher — were injured in the shooting. pic.twitter.com/DfrbP4H9hG