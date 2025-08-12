Големи горски пожари в Гърция, горят острови и цели области в страната

В ранните часове на днешното утро горски пожари са избухнали на гръцките острови Кефалония и Закинтос, както и в районите Етолоакарнания и Фокида в Централна Гърция, предава АНА-МПА, цитирана от БТА. По данни на гръцките власти около 02:30 ч. е избухнал пожар в планинска местност близо до село Лагада на остров Кефалония, като на място са изпратени над 60 пожарникари, четири самолета и един хеликоптер. На място са изпратени и три екипа от катерачи, които да помогнат на пожарникарите да достигнат до труднодостъпния район, в който бушува огнената стихия.

Гасят пожарите и от въздуха

Около 03:45 ч. пламъци са обхванали гора в близост до село Палиампела, в района на град Воница, Централна Гърция, съобщават местните власти. Към момента на място са изпратени близо 100 пожарникари, девет самолета и три хеликоптера, които се опитват да потушат пламъците.

Снимка Министерство на отбраната

Около 06:00 ч. са подадени сигнали и за още два пожара – един в планинска местност близо до селището Килиомено на остров Закинтос и един в района на село Дафнос в района на Фокида, Централна Гърция. На двете места също са изпратени екипи на пожарната, като в гасенето на пожара на остров Закинтос участват три самолета и два хеликоптера.

Напомняме, че в началото на юли голям пожар горя на втория ръкав на гръцкия полуостров Халкидики - Ситония. Изгоря борова гора над курортното селище Вървуру.

