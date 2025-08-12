Войната в Украйна:

Големи горски пожари в Гърция, горят острови и цели области в страната

12 август 2025, 12:04 часа 224 прочитания 0 коментара
В ранните часове на днешното утро горски пожари са избухнали на гръцките острови Кефалония и Закинтос, както и в районите Етолоакарнания и Фокида в Централна Гърция, предава АНА-МПА, цитирана от БТА.  По данни на гръцките власти около 02:30 ч. е избухнал пожар в планинска местност близо до село Лагада на остров Кефалония, като на място са изпратени над 60 пожарникари, четири самолета и един хеликоптер. На място са изпратени и три екипа от катерачи, които да помогнат на пожарникарите да достигнат до труднодостъпния район, в който бушува огнената стихия. 

Гасят пожарите и от въздуха

Около 03:45 ч.  пламъци са обхванали гора в близост до село Палиампела, в района на град Воница, Централна Гърция, съобщават местните власти. Към момента на място са изпратени близо 100 пожарникари, девет самолета и три хеликоптера, които се опитват да потушат пламъците. 

Около 06:00 ч. са подадени сигнали и за още два пожара – един в планинска местност близо до селището Килиомено на остров Закинтос и един в района на село Дафнос в района на Фокида, Централна Гърция. На двете места също са изпратени екипи на пожарната, като в гасенето на пожара на остров Закинтос участват три самолета и два хеликоптера. 

Напомняме, че в началото на юли голям пожар горя на втория ръкав на гръцкия полуостров Халкидики - Ситония. Изгоря борова гора над курортното селище Вървуру.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
