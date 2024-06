Екоактивисти на протест срещу Тейлър Суифт във Великобритания (ВИДЕО)

Двамата активисти успяха да стигнат до аерогарата на летище Станстед, североизточно от Лондон, се казва в изявление на групата за протести срещу климатичните промени Just Stop Oil.

Полицията в Есекс съобщи, че е арестувала две жени на 22 и 28 години по подозрение в престъпно увреждане и намеса в националната инфраструктура.

Двойката, назована от Just Stop Oil като Дженифър Ковалски, 28 г., и Коул Макдоналд, 22 г., е използвала пожарогасители, пълни с оранжева боя, за да напръска два частни самолета, се казва още там.

В него се казва, че те настояват следващото британско правителство след парламентарните избори на 4 юли да поеме правен ангажимент за поетапно спиране на използването на изкопаеми горива до 2030 г., пише БГНЕС.

В публикация в X, Just Stop Oil добави: "Дженифър и Коул прерязаха оградата на частното летище в Станстед, където е паркиран самолетът на Тейлър Суифт, с искане за спешен договор за прекратяване на използването на изкопаеми горива до 2030 г."

🔥 Cole Macdonald, 22, from Brighton, is one of the two people who painted jets in the airfield where Taylor Swift's private jet landed hours ago.



💸 Support young people like Cole taking action — https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/sH5qO1hyji