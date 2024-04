Елате за 1 нощ в Харков: Кулеба към колебаещите се за оръжията съюзници

"Украйна остава единствената страна в света, която е изправена пред балистични удари", написа министърът в социалната мрежа Х. Миналата нощ, например, Русия изстреля над 80 ракети и дронове срещу украинските градове, 6 от ракетите са били балистични.

"Убеден съм, че ако тези, от които зависят доставките за Украйна, прекараха поне една нощ в Харков, всички необходими решения щяха да бъдат взети бързо. И съм готов да отида заедно с тях", пише Кулеба.

