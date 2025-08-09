Кристиано Роналдо избухна с коментар за "Златната топка"

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо блесна с лаконичен, но култов коментар за най-ценния индивидуален приз във футбола. Настоящата звезда на Ал Насър бе попитана за тазгодишните номинации. Португалецът отговори, че за него те са фикция. Това не е първо критично изказване на бившия ас на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед за "Златната топка". Само преди месеци Роналдо изрази несъгласието си с триумфа на Родри.

Роналдо: "Златната топка" е фикция

"Златната топка", за тази година? За мен това е фикция", каза Роналдо пред журналисти. Френското списание France Football обяви вчера номинираните 30 футболисти, които ще се борят за трофея за сезон 2024-25. Роналдо за поредна година не попада сред избраните играчи. Той е печелил престижната лична награда през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017. Церемонията тази година ще се състои на 22 септември в театър "Шатле" в Париж.

Гласуването ще се извърши от 100 журналисти, избрани от първите 100 държави в класацията на ФИФА. Всеки член на журито ще избере 10 имена, като за първо място ще се присъдят 15 точки, на второто - 12, на третото - 10, а на последното ще присъди 1 точка. Класацията отчита индивидуалните изяви, тежестта в решителните мачове, техническото качество, честната игра и трофеите, спечелени с клуба или националния отбор. След последния успех на Родри се очаква отново да има отворена и много по-малко предвидима надпревара, отколкото в миналото.

Припомняме, че в края на 2024 година суперзвездата Кристиано Роналдо заяви, че най-ценният индивидуален приз е трябвало да отиде в ръцете на нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Португалецът изрази своето мнение по време на церемонията Globe Soccer Awards, на която присъства и бразилското крило. Испанският полузащитник Родри от своя страна отвърна с интелигентен и логичен отговор (подробности четете в линка).