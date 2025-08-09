Войната в Украйна:

Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

09 август 2025, 15:51 часа 1668 прочитания 0 коментара
Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

Владимир Путин ни най-малко не се е отказал от плановете си за пълно завземане на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, а специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф напълно погрешно е разбрал изявленията на Путин, приемайки ги за отстъпка. По време на срещата в Кремъл, състояла се на 6 август, руският диктатор е предложил всичко на всичко само отказ от атаки срещу енергийни съоръжения и големи градове в тила, тоест само частично, а не пълно прекратяване на огъня. Това съобщи Bild, позовавайки се на източници.

Докато САЩ на срещата са предложили замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия, в замяна на което Русия да получи отмяна на голяма част от санкциите и сключване на нови икономически споразумения, то Путин е излязъл със съвсем различно предложение, нямащо нищо общо с това, което по-късно Уиткоф предаде като информация. Всъщност Кремъл не се е съгласил с американското предложение, посочва германското издание, позовавайки се на своя информация.

В действителност Путин е поискал "мирно оттегляне" на украинските въоръжени сили от Херсонска и Запорожка области. А Уиткоф е разбрал това като "мирно оттегляне" на самите руски сили от тези региони.

Още: Кремъл официално отговори за срещата на Тръмп и Путин. Нови санкции - мъгла

"Уиткоф не знае какво говори", е заявил източник от украинското правителство пред Bild при условия на анонимност. Според изданието на същото мнение са и представители на германското правителство.

Вечерта на 7 юли, както пише изданието, се е състояла телефонна конференция между специалния пратеник Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио, вицепрезидента Джей Ди Ванс и европейски партньори. Европейците са останали с впечатлението, че самите американци все още не са стигнали до единно разбиране за случващото се. И това до голяма степен се дължало на обърканите обяснения на Уиткоф. Впечатлението на европейците е, че Уиткоф е некомпетентен по териториалните въпроси.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Отделно имало разногласия сред американците относно ролята на Европа, пише изданието. Марко Рубио, например, смята, че европейците трябва да участват в преговорния процес, докато Ванс и Уиткоф искат само да информират Европа за резултатите от по-нататъшните стъпки на Тръмп.

Тук следва да се припомни и, че при предишното посещение на Уиткоф през май в Москва, той е разговарял с Путин, използвайки услугите на руски преводачи, което е нарушение на установения дипломатически протокол, бе съобщил тогава NBC. Причината - напълно е възможно при това положение специалният американски пратеник да е пропуснал "някои моменти" в думите на Путин.

Още: Официално: Тръмп обяви кога и къде ще се срещне с Путин

Лукашенко: Путин може да прати Тръмп на майната си. Ще размажем мутрите на НАТО (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин война Украйна Стив Уиткоф
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес