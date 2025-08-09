ЦСКА застана плътно зад Златков и Керкез, „червените“ призоваха феновете за търпение и обединение

Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция, в която застава плътно зад изпълнителния директор на клуба Радослав Златков, както и зад треньора Душан Керкез и неговия щаб. Босовете на „червените“ призоваха феновете за търпение и обединение в трудния момент, през който минават „армейците“. Както е известно, българският гранд стартира много слабо сезона в Първа лига като все още няма победа. Това пък вбеси привържениците, които нееднократно поискаха Златков и главните виновници да понесат своята отговорност.

От ЦСКА са категорични, че в момента клубът минава през много труден период на „дълбока трансформация – спортно-техническа, инфраструктурна и организационна“. Тя изисква взимането на тежки решения, а също така изисква време, търпение и консолидация. Затова и ръководството на „армейците“ призова феновете да проявят разбиране и подкрепа.

ЦСКА излезе с дълга позиция

Позиция на ръководството на ЦСКА Армейци, Негативните резултати на терена в последните месеци категорично не отговарят... Posted by CSKA Sofia FC on Saturday, August 9, 2025

„Клубът ни пое исторически ход – изграждане на най-модерния стадион в България, на нов тренировъчен център в Панчарево, както и на детско-юношеска академия, в която младите ни таланти да се подготвят при възможно най-добрите условия. Всичко това е свързано с огромна финансова инвестиция, която се реализира с една фундаментална цел – ЦСКА да се върне на достойното си място както в България, така и на международната сцена. Точно в този момент, в който ЦСКА преминава през етап на промяна, изграждане и обновление, считаме за важно да изразим своята категорична подкрепа към изпълнителния директор Радослав Златков“.

„ЦСКА винаги е бил повече от футболен клуб – той е символ на воля, устойчивост и характер. Радослав Златков е професионалист, който не просто изпълнява своите задължения, а работи със страст, отдаденост и дългосрочна визия за развитието на ЦСКА. Макар неговите усилия често да остават в сянката на конкретните спортни резултати, те изцяло са насочени към стабилизиране на структурите, модернизация на процесите и подобряване на работната среда, така че ЦСКА да се развива устойчиво – както на терена, така и извън него“, се казва в част от позицията на „червените“ босове.

