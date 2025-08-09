"Той им оправи бакиите, а те искат да го махат": Олимпийски медалист защити президента на Федерацията по вдигане на тежести

Бронзовият медалист от Игрите в Париж 2024 Божидар Андреев даде обширно интервю пред колегите от bTV Спорт. По информация на щангиста тече процес по премахване на президента на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев. Андреев не одобрява това, тъй като по негови думи при управлението на Ботев заплатите са изплащане навреме и има средства за лагери. Роденият в Тополчане спортист смята, че двукратният световен шампион е оправил бакиите на централата, а сега "старите" искат да се намесят.

"Аз имам желание да тренирам, но доколкото разбрах, искат да махнат Стефан Ботев. За мен това не е правилно. Откакто той застана на президентския пост, им оправи почти всички неща. Сега старите искат пак да се намесят там, където не трябва. За какво го правят, не знам. Досега всичко е вървяло. Ботев им оправи бакиите. Всичко в момента върви. Заплати - навреме. За лагери има средства. Има храна, спане, тренировки. Какво друго искат? Един състезател друго не може да иска", смята Андреев.

"Ако тръгват старите да се месят, аз мисля, че ще стане същата работа. Ако махнат Ботев и сложат друг, задълженията ще станат още повече. Това ме касае и мен, ако започна да тренирам. Ако започна да тренирам, и пак станат същи неща... Защо да тренирам? Аз трябва да се откажа и от олимпийската си пенсия", отбеляза тежкоатлетът, който разкри пред bTV Спорт, че скоро ще стане родител.

"Доста ми бяха забавили олимпийската премия. Трябва да се изчака 1 месец от допинг контрол. Той мина, всичко бе наред. Защо трябваше да чакам още 3 месеца? Това не е редно", върна лентата назад бронзовият медалист от Париж 2024.

