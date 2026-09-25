ЕС: Европа се нуждае от решителна промяна, за да се справи с руската заплаха

Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 г. Това става ясно от резюмето на доклад на ЕС, изготвен за лидерите на блока и видян от Ройтерс.

Настоящите планове на държавите от ЕС „изглежда не постигат“ целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете, посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовността за отбрана.

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„Справянето с предизвикателствата в една влошаваща се среда за сигурност и със заплахата, породена от руската агресия, изисква да продължим по-далеч и значително по-бързо от сегашното темпо, за да постигнем отбранителна готовност до 2030 г.“, пише агенцията на ЕС.

Лидерите на 27-те държави от ЕС възложиха изготвянето на доклада миналата година, за да оценят напредъка в усилията си за укрепване на отбраната на Европа на фона на опасенията, породени от войната на Русия в Украйна, както и на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп към Европа да полага повече усилия за гарантиране на собствената си сигурност.

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Тръмп също така заплаши на няколко пъти, че страната му ще се оттегли от НАТО, макар че през юли на срещата на върха на Алианса в Анкара той отново потвърди ангажимента си към клаузата за взаимна отбрана в договора за тази организация.

Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на ЕС и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на ЕС обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украйна през 2022 г.

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На фона на тази несигурна международна обстановка лидерите на ЕС си поставиха миналата година за цел Европа да бъде готова да се защитава сама до 2030 г. Очаква се министрите на отбраната на ЕС да обсъдят доклада на Европейската агенция по отбрана в Брюксел в понеделник, след което той ще бъде представен на лидерите на блока.

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„Първият годишен доклад за отбранителната готовност показва напредък в разходите, развитието на отбранителните способности и готовността на отбранителната индустрия, подкрепен от задълбочени партньорства, по-специално с Украйна“, се посочва в резюмето, видяно от Ройтерс.

„Въпреки това настоящият импулс и увеличените инвестиции все още не се превръщат в сили, които са достатъчно способни да бъдат разгръщани, устойчиви и оперативно съвместими, докато продължават да съществуват критични пропуски в отбранителните способности. Постигнатото досега, макар и безпрецедентно, все още не е достатъчно“, се казва в документа, видян от Ройтерс.

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