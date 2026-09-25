Бенямин Нетаняху пред ООН: Ако не бях атакувал Иран, всички щяхме да сме мъртви

Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред Общото събрание на ООН с остри критики към Иран и драматично заяви, че ако не беше атакувал страната, „всички щяхме да сме мъртви“. Припомняме, че САЩ и Израел нанесоха първите удари във войната срещу Иран в края на февруари, а Израел извърши едностранни удари по Иран по време на т.нар. „12-дневна война“ през юни 2025 г.

„Унищожаването на ядрените съоръжения на Иран беше трудно. Беше много трудно да бъде извършено. Но за мен това беше едно от най-лесните решения, които съм вземал като премиер, защото ако не го бяхме направили, всички щяхме да сме мъртви“, заяви Нетаняху.

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Появяването му на трибуната на Общото събрание на ООН предизвика поляризирана реакция. Голям брой дипломати напуснаха залата. Други станаха и аплодираха израелския лидер. Някои скандираха „Ам Исраел Хай“, което означава „Народът на Израел живее“. „Ако тук има други морални страхливци, които все още не са напуснали залата, моля, направете го сега“, заяви Нетаняху в началото на речта си.

Израел води война на седем фронта, но има и осми - редица държави наливат милиарди долари за кампания на дезинформация срещу нас, изтъкна израелският премиер. Той отправи остри критики по адрес на политици, които обвиняват Израел в геноцид, като турския президент Реджеп Тайип Ердоган, когото например той обвини, че иска да сложи ръка на Сирия. По повод изявленията на Ердоган в подкрепа на палестинците, Нетаняху подчерта, че Йерусалим е "вечна столица" на Израел. Нетаняху нарече освен това Ердоган тиранин, а Турция - суперразпространител на дезинформация по адрес на Израел.

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Израелският лидер отправи критики и по адрес на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. Той обвини Мамдани, че излага на опасност евреите в града заради критиките му към военните действия на Израел в Газа. В речта си пред Общото събрание на ООН Нетаняху заяви, че кметът е разпространявал лъжи за Израел. „Г-н Мамдани, откакто бяхте избран за кмет на този град, много евреи вече не се чувстват в безопасност в Ню Йорк. Те разговарят с мен и ми казват: „Това не е градът, който помним, той се промени толкова бързо“, заяви Нетаняху, цитиран от Асошиейтед прес. Мамдани отдавна е остър критик на военните действия на Израел в Газа и е наричал Нетаняху „военнопрестъпник“, който е „архитектът на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ“.

Още в началото на изказването си Нетаняху каза, че Израел защитава много от страните, чиито делегати са напуснали сега залата в знак на протест срещу речта му, предаде Ройтерс. Той каза, че много лидери са му благодарили в частни разговори, че Израел е унищожил ядрените оръжия на Иран, предаде Асошиейтед прес. Нетаняху заяви, че атаката срещу Иран е било едно от най-лесните решения, които той е трябвало да вземе.

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Един ден иранският народ ще бъде свободен, изрази увереност израелският премиер. Той нарече режима в Техеран "смъртоносен". Израелският лидер заяви, че страната му ще победи, защото няма друг избор. Той каза, че страната му ще продължи да се защитава, тъй като няма друг избор, предаде Ройтерс.

Нетаняху подчерта, че Израел няма по-голям партньор от президента на САЩ Доналд Тръмп и му благодари. Израелският премиер обвини Катар, че се опитва да промие мозъците на младите хора и те да почнат да мразя Израел и Америка.

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Израелският лидер разкритикува страни като Франция и Великобритания, които критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизаторки, предаде Франс прес.

„Те обвиняват Израел в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отравят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За бога, та тези страни измислиха това понятие“, каза Нетаняху и припомни, че техните колонии са се простирали из цялата планета. Относно израелските заселници, които проявяват насилие на Западния бряг, Нетаняху заяви, че те са „шепа млади нарушители на закона“ и обвини международните медии, че придават несъразмерен отзвук на деянията им. Нетаняху каза, че тези хора са около 150 души, които мятат камъни и изкореняват маслинови дръвчета, предаде Франс прес.

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Прави впечатление, че по време на изключително краткото си посещение в ООН, при което израелският лидер дори няма да пренощува в Ню Йорк, в програмата му не са предвидени срещи с представители на администрацията на Тръмп. Нетаняху за последно се срещна с президента Доналд Тръмп в САЩ през август, но без присъствието на журналисти или камери.

Месец преди важни избори за Нетаняху Тръмп все още не е подкрепил най-дълго управлявалия премиер на Израел. Не е ясно обаче дали подобна подкрепа би му помогнала, предвид колко непопулярно в Израел е решението на Тръмп да сложи край на войната с Иран.