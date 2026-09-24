Съд в Хърватия разреши екстрадицията в Германия на заподозрян за взрива на "Северен поток"

Съд в Хърватия разреши екстрадицията в Германия на украинския гражданин Владимир Журавльов, заподозрян в саботаж на газопроводите „Северен поток“ 1 и 2. Решението за екстрадицията е взето от Окръжния съд в хърватския град Пула, съобщава „Суспильне“. Както отбелязва изданието, защитата на украинския гражданин възнамерява да обжалва това решение и го счита за „пристрастно и политически мотивирано“.

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В средата на август стана известно, че в Хърватия е задържан вторият заподозрян за взривяването на газопроводите „Северен поток – 1“ и „Северен поток – 2“ – украинецът Владимир Журавльов. Както писаха медиите, това се е случило по време на снимките на филм за същата операция. Според информация на журналисти от германския телевизионен канал ARD, Журавльов е бил един от водолазите, които са закрепили взривните устройства към газопроводите в Балтийско море. Мъжът вече бе задържан в Полша през есента на 2025 г., но съдът във Варшава отказа да го екстрадира в Германия. Самият Журавльов отрича да има участие в диверсията.

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През август 2025 г. в Римини, по искане на федералната прокуратура на Германия, беше задържан украинският гражданин Сергей Кузнецов, а по-късно беше екстрадиран в Германия и арестуван там. Според версията на германската прокуратура той „е бил част от група лица, които са поставили взривни устройства по газопроводите“. През юли срещу него е повдигнато обвинение. Съдебният процес срещу него трябва да започне в следващите седмици в Хамбург.

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