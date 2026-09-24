Легендарният DMC шампионат се завръща у нас: Българските DJ таланти се борят за Лондон (ВИДЕО)

Легендарният DMC World DJ Championship отново превзема българската сцена, за да открие най-добрите DJ таланти на страната. На 3 октомври 2026 г. София ще се превърне в център на DJ културата, когато Бар ПЕТЪК ще посрещне DMC Bulgaria DJ Championship 2026 – състезание, в което техника, музикална селекция, креативност и сценично присъствие ще определят новите български шампиони.

Основано през 1985 г., Световното първенство за диджеи на DMC превърна диджеинга в глобално сценично изкуство. Започвайки като малко състезание в Лондон, то се превръща в най-престижната световна сцена за търнтейбълизъм (бел.ред. - изкуството да се манипулират звуци и да се създава нова музика чрез грамофони и аудиомиксер), давайки старт на кариерата на легендарни диджеи и оформяйки културата на хип-хопа и електронната музика.

Според организаторите на състезанието в България, в страната има много талантливи диджеи, които рядко получават възможност да се появят пред голяма публика. Това събитие им дава шанс да покажат уменията си и да се борят за световна титла.

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Последното провеждане в България преди сегашното завръщане е било през 2009 г., a oсновната причина за прекъсването е била финансовата ситуация. Организаторът на мероприятието DJ Nasko разказа в предаването "Студио Actualno", че лично е организирал шампионата в България през 2008 и 2009 г., след като е получил правата за провеждането му. Това е станало след преговори и след като предварително е било доказано, че необходимите условия могат да бъдат изпълнени.

"След това ситуацията просто не беше добра - чисто финансово. Нямахме много подкрепа от партньори и затова се наложи спирането за много дълъг период. Благодаря на DMC света и въобще на организацията, че пак ни дават тази възможност", разказа той.

Заедно с него пред камерите на Actualno.com застана и DJ Rady - едно от най-култовите имена в DJ културата у нас, който поставя основите на техно и електро музиката у нас.

"Първото и най-важно, може би, качество, което ще очаквам от участниците е да имат сценично поведение, да стоят добре на пулта, защото в крайна сметка по някакъв начин диджейската работа е присъствие на сцена и изисква диджеите да имат осанка, да имат контакт с публиката", обясни DJ Rady, който ще бъде част от българското жури.

Българското издание ще предложи две категории - Scratch и Open. И двете са сред по-новите категории в рамките на шампионата, но поставят различни акценти върху уменията на състезателите.

"Scratch категорията е чисто импровизационна категория, която демонстрира най-висшите умения в техническото изпълнение на диджеите. Един вид музициране посредством скречове. Категорията накратко означава, че ние ще пуснем музикални подложки, върху които те да демонстрират умения и тези умения да звучат музикално. The Open категорията е съвсем новата, тя е от буквално 2-3 години. Това е стандартна клубна програма, където в рамките на 12 минути диджеят може да изрази себе си. Стилово, технически, композиция, артистичност, както казва Ради, присъствие пред публика, контакт с цялата аудитория.", допълни DJ Nasko.

Повече за състезанието - вижте в интервюто.