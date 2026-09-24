Кабинетът "Радев":

„Сръбски свят“, Младич и омагьосаният кръг на омразата: Проф. Георги Бърдаров в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

24 септември 2026, 18:30 часа 762 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова

Погребението на Ратко Младич беше част от целия този омагьосан кръг на омраза, злоба и жажда за отмъщение. Това каза Студио Actualno Балкани проф. Георги Бърдаров, специалист по етно-религиозни конфликти, какъвто е войната в Босна и Херцеговина, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", учен и писател. Според него смъртта и погребението на Ратко Младич се използват за пропаганда от страна на "Сръбски свят", защото по думите му военнопрестъпникът е най-представителната личност за сръбската кауза и сръбщината по време на разпадането на Югославия.

В този смисъл проф. Бърдаров не е изненадан, че толкова лица на изпълнителната власт на Сърбия и сръбския патриарх са присъствали на погребението. ОЩЕ: Вучич се покри за погребението на Младич, но ето кой от семейството и правителството му беше там

Ратко Младич - доказан военнопрестъпник

Проф. Бърдаров е категоричен, че Ратко Младич е доказан военнопрестъпник, отговорен за едно от най-зловещите престъпления в Европа след Втората световна война, а именно клането в Сребреница. 

"За бошняците и мюсюлманите той е масов убиец и садист, за сърбите той е национален герой. Няма нюанси. Тотално поляризиране", смята още проф. Бърдаров. 

Той определи бивша Югославия като сложна смес от етноси и религиозни групи, а голяма част етносите в самата Босна и Херцеговина, обединени от югоносталгията, което гостът ни смята за странно. 

Крайният сръбски шовинизъм и руския играч на Балканите

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Проф. Бърдаров е на мнение, че сръбският шовинизъм е най-краен на Балканите. Той смята и че сърбите винаги са били руският играч в региона. 

"Русия има интерес от това да провокира разделение и конфликти в Балканския полуостров, да поддържа този шовинизъм, да настройва сърбите против Европа. То е неприятно, но е обяснимо", смята още гостът. 

Защо в Северна Македония прославяха Ратко Младич - ще чуете в разговора. ОЩЕ: Демоните на Сърбия: Д-р Бисер Банчев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

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Ратко Младич Сребреница Георги Бърдаров Студио Actualno сръбски свят авторски Студио Actualno Балкани Иван Стоилкович
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