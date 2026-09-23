Андрей Гюров пред Actualno: Хората са объркани към кой съюз принадлежим (ВИДЕО)

За мен понятията "Изток" и "Запад" са малко остарели. Въпросът е между автокрация и демокрация. Това е важната разделителна линия. В автокрация много българи си спомнят какво е. В днешно време виждаме, че големи обществени процеси могат да ни повлияят веднага върху джоба.

Това заяви в специално интервю за предаването Студио Actualno кандидатът за президент Андрей Гюров, коментирайки бъдещето на България на картата на геополитиката.

Гюров каза, че в българските граждани вижда дух и надежда за осезаема промяна. Другото, което се усеща, е концентрацията на власт, залитането в посока към автокрацията. Ние трябва да сме част от решението и то може да дойде през един голям обществен дебат. Ние трябва като общество за имаме обединение около общите ни цели, категоричен бе Андрей Гюров.

Тази сложна геополитическа ситуация изисква много ясно от нашата страна да заяви къде принадлежи, в кои съюзи, защото никой не може да осигури своето благоденствие самостоятелно, категоричен е Гюров.

Той каза, че не се занимава с очернящи кампании. Когато имам да казвам нещо, го казвам срещу отделни политики и действия, подчерта Андрей Гюров. С госпожа Йотова съм водил институционална комуникация, изтъкна още той.

Гюров посочи, че в момента има заплахи от различни военни конфликти, на които страната ни няма как да противодейства.

Относно помилванията като правомощия на президентската институция, Гюров изтъкна, че те трябва да се случват по много ясни критерии, които да не се обясняват впоследствие.

Във връзка с действията на Слави Трифонов, който бутна паметната плоча на загиналите в “Петрохан”, Гюров определи случилото се като пошъл акт.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.