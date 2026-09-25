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Подписала ли е България документ в подкрепа на Украйна, осъждащ руската агресия: Илияна Йотова с уточнение

25 септември 2026, 1:05 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Подписала ли е България документ в подкрепа на Украйна, осъждащ руската агресия: Илияна Йотова с уточнение

Президентът Илияна Йотова публикува днес във Фейсбук позиция във връзка с медийните твърдения за подписано от нея след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна вчера съвместно изявление.

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Публикуваме го без редакторска намеса:

Във връзка с публикуваната информация относно подписано от мен съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН съм длъжна да внеса яснота.

Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него.

Своята позиция заявих в изказването си пред Общото събрание на ООН. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

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Илияна Йотова ООН позиция война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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