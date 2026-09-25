"Удари по Киев, Одеса и Харков": Украйна разкри плановете на Русия за атаки през зимата

Украйна получи два документа относно руската подготовка за атаки срещу енергийната система тази зима. Министърът на енергетиката Денис Шмигал обяви това по време на телемаратон. Според него руснаците са описали подробно кои обекти, в какви количества и с какви видове оръжия възнамеряват да атакуват. „Миналата седмица получихме материали от нашите разузнавателни служби, които те получиха от руска страна – стратегия за действията на руските терористи за тази зима“, каза Шмигал.

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Министърът твърди, че Русия подготвя всеобхватни атаки: от отопление до водоснабдяване, канализация, унищожаване на нашето поколение, унищожаване на интерконектори: както на входа на Украйна от Европа, така и през Днепър.

„Има два обширни документа, написани много ясно. Те съдържат таблици, в които е посочен броят на оръжията, необходими за унищожаването на всяка цел. Оръжията варират от балистични ракети до изтребители и конвенционални дронове. Разбираме как ще действат“, каза служителят. Според Шмигал руснаците имат отделни планове за големите градове – Киев, Харков, Одеса и градовете с население над половин милион.

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Министърът увери, че Украйна се готви за зимната кампания на противника: над 200 постоянни бетонни конструкции (т. нар. „убежища“) вече са построени върху съоръжения, които руснаците са определили като приоритетни. Той каза, че с партньорите се работи за закупуване и складиране на необходимото оборудване за бързи ремонти в случай на атака.

Той обаче отбеляза, че е невъзможно да се защити целият енергиен сектор с „бетонен купол“. „Разбира се, противовъздушната отбрана днес осигурява 90% защита. Но с хиляди ракети и дронове, дори 10% е болезнено“, обясни Шмигал. Министърът изрази увереност, че Украйна ще преживее предстоящата зима достойно.

Прогнози за „сурова зима“

По-рано Юрий Федоренко, командир на 429-та отделна бригада за безпилотни системи „Ахил“, заяви, че Украйна няма да може да свали 90% от „Шахедите“ в близко бъдеще. Зимата ще бъде критично изпитание за страната ни, но нямаме друг избор, освен да я преживеем, категоричен бе той.

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