Страх ни е от Люксембург! ЦСКА и Левски трябва да помогнат на националите | Точно попадение

Българският национален отбор по футбол отново е изправен пред нов важен цикъл, но този път въпросът е не само какви резултати ще постигне, а докъде всъщност сме стигнали в развитието си. България започва участието си в Лигата на нациите с домакинства срещу Люксембург и Естония, а след това предстои гостуване на Исландия. А самият факт, че вече подхождаме с притеснение към отбори като Люксембург и Естония, а Исландия изглежда като съперник, срещу когото трудно можем да мислим за победа, е достатъчно показателен за състоянието на националния ни футбол.

(Мини)футболът ни може! Socca 6 го показа

Именно това бе и водещата тема в новия епизод на "Точно попадение" - предаването на Actualno.com и Sportlive.bg. Освен националния отбор, обсъждаме случващото се в българския клубен футбол, равенството на ЦСКА с Локомотив на нивата в Пловдив, състоянието на терените, очакваните треньорски промени и липсата на ясна дългосрочна посока в големите ни клубове. А в студиото гостува и създателят на АФК "Войводите" - Николай Николов, чийто отбор представяше България на изминалото Световно първенство по Socca 6 в Есен, Германия.

На България ѝ трябват поне 10 години за голям форум, но първо е нужна истинска реформа във футбола

Паралелът между националния отбор по Socca 6 и националния отбор по футбол е показателен, защото, макар и да става дума за аматьори, в минифутбола постигат резултати и редовно стигат до елиминации на големи турнири. В същото време мъжкият национален отбор по футбол не се е класирал на голям форум от 22 години, а изглежда, че тази пауза ще продължи и занапред. Това смята и Николов, според когото на България ѝ трябват поне 10 години от днешна дата, за да стигне до голям форум, и то ако се започне работа в правилната посока отсега.

Забележки към Димитров и селекцията, но генералният проблем е друг

Спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев и Янко Станчев се обединиха около неговото мнение, че в българския футбол трябва да настъпи генерална промяна, за да се повлияе и представянето на националния отбор. Дори и да има забележки към работата на Александър Димитров и неговите повиквателни, това не е главният проблем. Въпросът е какво се случва с цялата система - инфраструктурата, детско-юношеските школи, методологията на работа, подготовката на треньорите, селекцията и развитието на кадри, както и привличането на специалисти с международен опит.

Може ли Левски и ЦСКА да помогнат на националния ни отбор?

Именно към това се е насочил Левски, който започва да дава вид на европейски отбор - с назначението на качествени кадри начело с Еду Гаспар, който бе в основата на проекта на Арсенал с Микел Артета. В такава посока иска да се развива и ЦСКА, но "червените" все още не са намерили онзи "архитект", който да им даде ясна посока на развитие. Тези два клуба могат да дадат и тласък на националния ни отбор. За съжаление обаче един друг проект - този на Лудогорец, изглежда, че затъва, а според Николов процесът е необратим и клубът никога няма да се върне към славните си времена отпреди десетилетие.

"Точно попадение" предложи и традиционната си "Игра за майстори", както и сегмента с прогнози "В мишената", насочени изцяло към националния футбол - в унисон с предстоящите мачове от Лигата на нациите. Гледайте цялото предаване в YouTube: