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Шеф в Барселона разкри: Искали са съотборник на Меси през лятото

24 септември 2026, 23:09 часа 1006 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шеф в Барселона разкри: Искали са съотборник на Меси през лятото

След като Роберт Левандовски напусна Барселона, каталунците се нуждаеха от нов централен нападател. През целия летен прозорец те преследваха острието на Атлветико Мадрид Хулиан Алварес, но така и не успяха да го привлекат. Спортният директор на Барселона Деко разкри, че от клуба са опитали да вземат и Лаутаро Мартинес, но от неговия Интер категорично са отказалил. Алварес и Мартинес бяха съотборници В Аржентина, като заедно с Лео Меси стигнаха до сребърните медали на Мондиал 2026.

Деко: "Смятам, че той е фантастичен играч"

Ето какво каза Деко: "Лаутаро е идол за Интер и ние изпитваме голямо уважение към това. Смятам, че той е фантастичен играч, легенда на Интер и техен капитан. В момента, в който от клуба ни казаха, че той не се продава, спряхме опитите и повече не сме го обсъждали. Опитваме се да вършим нещата коректно и ясно. Вярно е, че Лаутаро беше един от футболните профили, които смятахме за подходящи за Барса.

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Лаутаро Мартинес

"Той е играч, който харесвахме и все още харесваме"

Но когато нашият президент говори с президента на Интер, ни бе казано, че той не се продава. Зачитаме това решение и никога не сме се свързвали с играча или неговия агент. Той е играч, който харесвахме и все още харесваме. На мен лично много ми допада". През миналия сезон Лаутаро Мартинес вкара 17 гола в 30 мача за Интер в Серия А, с които стана голмайстор на първенството.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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